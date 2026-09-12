“Robbie Coltrane ne sarebbe stato felice”: il nuovo Hagrid di Harry Potter ha ricevuto un’approvazione speciale

Pubblicazione: 12 settembre alle 10:00

Il passaggio di testimone tra i due Hagrid di Harry Potter ha ricevuto una benedizione particolarmente importante. Nick Frost, chiamato a raccogliere nella nuova serie HBO l’eredità di Robbie Coltrane, ha raccontato che la famiglia del compianto attore ha accolto con grande entusiasmo la sua scelta, arrivando a fargli sapere che anche Coltrane sarebbe stato felice di vederlo nei panni del guardiacaccia di Hogwarts.

“Robbie è stato incredibile. Il mio migliore amico Danny conosce persone vicine alla sua famiglia e, a quanto pare, Robbie era un mio fan. Mi hanno dato tutti una sorta di approvazione spirituale, dicendomi: ‘Gli sarebbe piaciuto tantissimo. Siamo così felici che il ruolo sia andato a te’” - Nick Frost

Hagrid della serie TV di Harry Potter, fonte: HBO

Frost ne ha parlato durante una lunga intervista al podcast Inside of You di Michael Rosenbaum., ma esiste un legame indiretto attraverso il suo migliore amico Danny, a sua volta in contatto con la famiglia della star scomparsa nel 2022. È stato proprio attraverso questo rapporto che Frost ha ricevuto quello che ha definito una sorta di “pollice in su spirituale”. E insieme all’approvazione è arrivata anche una rivelazione che per il nuovo Hagrid ha reso tutto ancora più significativo:

Parole che assumono un peso particolare considerando quanto Hagrid sia ancora legato nell’immaginario collettivo all’interpretazione di Coltrane. L’attore scozzese ha interpretato il personaggio in tutti e otto i film della saga cinematografica, dal primo Harry Potter e la Pietra Filosofale fino a I Doni della Morte - Parte 2, trasformandolo in uno dei volti più amati dell’intero franchise. Frost è perfettamente consapevole del confronto che lo accompagnerà.

Già nei mesi scorsi aveva spiegato di non avere alcuna intenzione di imitare Coltrane, pur volendo rispettare profondamente ciò che il suo predecessore aveva costruito. “Non lo copierò mai”, aveva chiarito, spiegando di voler trovare piccoli dettagli attraverso i quali costruire una propria versione di Hagrid. Ma il punto di partenza resterà inevitabilmente quello lasciato dall’attore originale.

Harry Potter, fonte: HBO

Frost ha spiegato di voler rendere omaggio al suo lavoro per poi aggiungere qualcosa di personale: nella sua lettura,è una sorta di “bambino adorabile, smarrito, violento, divertente e affettuoso”,di quanto la sua enorme stazza possa suggerire. Ed è proprio qui che la struttura televisiva potrebbe fare la differenza, poiché a differenza dei film,per raccontare ciascun libro e Frost ritiene che questo gli permetterà di esplorare lati di Hagrid che Coltrane, per semplici limiti di durata, non aveva avuto modo di approfondire.

In una precedente intervista aveva sottolineato proprio questo vantaggio: un’intera stagione offre uno spazio molto diverso rispetto alle circa due ore e mezza di un film. Questo non significa che il nuovo Hagrid sarà necessariamente accolto da tutti allo stesso modo. Frost sa bene che una parte del pubblico continuerà inevitabilmente a confrontarlo con Coltrane e ha già messo in conto che alcuni fan potrebbero non apprezzare la sua interpretazione. Ma non vuole costruire il personaggio inseguendo quelle aspettative: il suo obiettivo è partire dai libri, rispettare ciò che Coltrane ha fatto e aggiungere infine qualcosa di proprio.

D'altronde la passione dell’attore per Harry Potter precede di molto il casting. Frost aveva raccontato di guardare abitualmente tutti i film della saga durante il periodo natalizio insieme alla famiglia e, prima ancora di ottenere la parte, aveva persino scritto migliaia di volte la parola “Hagrid” come una sorta di curioso rituale per “manifestare” il ruolo. HBO aveva ufficializzato Frost insieme a John Lithgow nei panni di Albus Silente, Janet McTeer come Minerva McGranitt e Paapa Essiedu come Severus Piton.