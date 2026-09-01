Harry Potter, bufera sui social per i nuovi stemmi della serie HBO: "Sembrano economici"

Pubblicazione: 01 settembre alle 21:07

Ogni operazione di restyling che coinvolge un mito contemporaneo porta con sé il germe della polemica, e la nuova serie televisiva su Harry Potter targata HBO non fa eccezione. In occasione delle tradizionali celebrazioni del Back to Hogwarts, la produzione ha mostrato in anteprima le grafiche rinnovate delle quattro celebri Case della Scuola di Magia e Stregoneria.

Dall'araldica medievale al tratto minimalista: perché i nuovi stemmi di Hogwarts non convincono

L'intento dichiaratamente modernizzatore dei designer si è però scontrato contro il muro della memoria collettiva: il pubblico di riferimento ha accolto con diffidenza, quando non con aperto sarcasmo, i

Il motivo del contendere risiede nella drastica svolta stilistica scelta dal colosso dello streaming. I marchi impressi nella memoria visiva globale dal 2001 in poi, grazie alle trasposizioni cinematografiche della Warner Bros., attingevano a piene mani dall'araldica classica: scudi elaborati, dettagli sbalzati, un’estetica quasi artigianale capace di evocare la solennità di un'istituzione secolare.

The Hogwarts House Crests! Then and now! Which do you prefer? pic.twitter.com/Vzynozyib8 — PotterWorldwide (@PotterWorldW) August 31, 2026

La versione seriale propone un'impostazione completamente diversa, orientata verso una sintesi grafica moderna. Gli emblemi abbandonano i ghirigori barocchi per fare spazio a figure essenziali, dove l'animale totemico di ciascun casato viene incorniciato da sobri motivi vegetali. Una scelta che, nelle intenzioni degli autori, vorrebbe distanziare il reboot dai film per donargli una cifra stilistica autonoma, ma che su forum e social media è stata immediatamente liquidata come un'operazione al risparmio, reo di aver impoverito l'immaginario visivo creato da J.K. Rowling.

, trasformando il redesign in un caso mediatico. Oltre alle generiche accuse di piattezza concettuale, l'ironia dei fan si è accanita in particolare sullo stemma di Corvonero: l'aquila, storicamente associata alla saggezza e all'intelletto, è stata sbeffeggiata per un profilo ritenuto poco maestoso, fino al surreale paragone con un volatile da cortile.

Al di là del folklore della rete, l'episodio evidenzia l'enorme complessità dell'operazione affrontata da HBO. Riscrivere visivamente l'universo di Hogwarts significa misurarsi con un gigante pop radicato nell'immaginario di più generazioni.

Ogni variazione sui valori fondanti dei casati — il coraggio di Grifondoro, l'ambizione di Serpeverde, la lealtà di Tassorosso e la sapienza di Corvonero — passa inevitabilmente attraverso dettagli formali come un vessillo o una divisa. I dettagli estetici costituiscono la porta d'accesso a un mondo di finzione. Il percorso verso l'esordio sullo schermo si preannuncia irto di insidie: convincere gli appassionati che la semplicità possa tradursi in eleganza sarà la prima vera prova di magia richiesta alla produzione.