Harry Potter: HBO svela il primo oggetto magico nella serie ed è il più iconico
In una foto rilasciata su X è possibile dare un primo sguardo a uno dei più amati oggetti magici di Harry Potter, nella serie tv.
La magia sta tornando, e questa volta non solo sugli schermi. HBO ha dato il via a una campagna promozionale che fa battere il cuore a milioni di fan del Wizarding World in tutto il mondo, ricreando uno degli oggetti più iconici e desiderati della saga: la lettera di ammissione a Hogwarts. Quella busta color pergamena, sigillata con ceralacca rossa e indirizzata con inchiostro verde smeraldo, che ha cambiato per sempre la vita di Harry Potter e alimentato i sogni di intere generazioni. L'immagine è stata rilasciata su X e mostra l'oggetto che apparirà nella serie.
Questo oggetto narrativo compare nelle primissime pagine di Harry Potter e la Pietra Filosofale, il romanzo che ha dato inizio a tutto nel 1997. È il catalizzatore dell'intera avventura, il momento in cui la vita ordinaria e opprimente di Harry presso i Dursley viene stravolta dall'irruzione del magico nel quotidiano. Ricreare fisicamente questo artefatto significa toccare la corda più profonda del fandom, quella della nostalgia e del desiderio di appartenenza a qualcosa di straordinario.
Il mondo magico di Harry Potter è diventato, dal 1997 a oggi, un colosso mediatico da miliardi di dollari. Oltre ai romanzi e ai film, include i parchi a tema Universal, gli spettacoli teatrali come Harry Potter e la Maledizione dell'Erede (dove farà il suo ritorno Rupert Grint), videogiochi, merchandise infinito e l'espansione del Wizarding World con la saga di "Animali Fantastici". Ogni nuovo progetto deve confrontarsi con aspettative altissime e una fanbase appassionata quanto esigente.
La lettera di ammissione, con il suo indirizzo ("Mr H. Potter, The Cupboard under the Stairs, 4 Privet Drive, Little Whinging, Surrey"), il sigillo viola di Hogwarts raffigurante il leone, la serpe, il tasso e l'aquila, e la lista dei materiali necessari per il primo anno, rimane uno degli elementi più riconoscibili e carichi di significato dell'intera saga. Trasformarla da oggetto di finzione a manufatto tangibile, significa riconoscerne il valore simbolico come portale tra la realtà ordinaria e il mondo delle possibilità infinite.