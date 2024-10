Il robot selvaggio: Chris Sanders svela il collegamento con Lilo & Stitch che non aveva notato

Il robot selvaggio, film animato Dreamworks dal 10 ottobre nelle sale italiane (guarda il trailer), racconta le avventure di Roz che, dopo un naufragio, si ritrova su un'isola disabitata dove dovrà imparare ad adattarsi all’ostile ambiente circostante.

La pellicola è scritta e diretta da, autore di Dragon Trainer I Croods che aveva esordito come co-regista diIn un'intervista con Vulture , il filmmaker ha commentato il punto di contatto tra il suo nuovo lavoro e il film Disney.

Quando l'intervistatore gli ha ricordato che la sua idea originale per quest'ultimo vedeva Stitch atterrare in una foresta e vivere tra gli animali, Sanders rivela:

La cosa strana è che non ho fatto questo collegamento fino a due settimane fa. Sono andato a trovare Dean DeBlois, il mio co-regista di Lilo & Stitch, che sta lavorando al reboot live-action di Dragon Trainer. E me lo ha fatto notare! Mi ha detto: “È come se avessi chiuso il cerchio e fossi tornato al film che stavi cercando di realizzare prima di trasferire Lilo & Stitch nel mondo umano”.