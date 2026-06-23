Robson Green entra nella mente dei killer, in questo crime drama dei primi 2000 da riscoprire su Prime Video

Pubblicazione: 23 giugno alle 18:00

Quando pensi a Robson Green, probabilmente ti viene in mente il bonario detective Geordie Keating di Grantchester, con la sua flemma british e i casi risolti tra una tazza di tè e una passeggiata nei verdeggianti paesaggi del Cambridgeshire. Ma c'è un altro volto dell'attore britannico, decisamente più cupo, che ha segnato la televisione criminale dei primi anni Duemila. Si chiama Wire in the Blood, ed è un crime psicologico che non fa prigionieri.



La serie, andata in onda dal 2002 al 2008 per sei stagioni complete, e disponibile su Prime Video, rappresenta l'antitesi perfetta di Grantchester. Niente atmosfere rassicuranti o crimini da salotto: qui si entra nel territorio più oscuro della psiche umana, dove serial killer e psicopatici dominano la scena. Robson Green interpreta il dottor Tony Hill, uno psicologo clinico brillante ed eccentrico, reclutato dalla polizia per fare ciò che sa fare meglio: infilarsi nella testa dei killer prima che possano colpire ancora.



Basata sulla serie di romanzi della scrittrice scozzese Val McDermid incentrati sui personaggi di Tony Hill e Carol Jordan, la serie trasporta lo spettatore nella fittizia città di Bradfield, teatro di delitti efferati che richiedono ben più dell'intuito poliziesco tradizionale. Il dottor Hill lavora fianco a fianco con la detective Carol Jordan, interpretata da Hermione Norris, in una partnership professionale che diventa il cuore pulsante dello show. Ma la collaborazione non è priva di attriti: il resto della squadra investigativa vede con scetticismo questo psicologo dalle teorie non convenzionali, creando tensioni che arricchiscono la narrazione.

Ciò che distingue Wire in the Blood dalla massa dei procedurali poliizieschi è proprio l'approccio psicologico ai crimini. Non si tratta semplicemente di raccogliere prove e interrogare sospetti: Tony Hill costruisce profili complessi, naviga nei meandri della devianza e del disturbo mentale, cerca pattern comportamentali che solo un occhio allenato alla complessità della mente umana può riconoscere. È un metodo che richiede empatia, persino con i mostri, ed è questa ambiguità morale a rendere il personaggio così affascinante e credibile.



Il pubblico britannico ha accolto la serie con entusiasmo sin dal debutto, trasformandola in uno dei pilastri del crime drama targato ITV. Milioni di spettatori si sono sintonizzati settimana dopo settimana per seguire le indagini del dottor Hill, e ancora oggi i fan la ricordano come una delle migliori serie del genere mai prodotte oltremanica. Anche la critica specializzata ha riconosciuto il valore di Wire in the Blood, pur sottolineando la natura particolarmente disturbante di alcuni contenuti.



La serie non si limita a intrattenere: scava nelle zone d'ombra dell'animo umano, esplora le origini del male, si interroga sui confini tra normalità e follia. Ogni episodio è costruito come un puzzle psicologico in cui lo spettatore è invitato a ragionare insieme al protagonista, a cercare indizi non solo nella scena del crimine ma nei comportamenti, nelle parole, nei silenzi. È un'esperienza immersiva che richiede attenzione e stomaco forte.

Un crime psicologico che ha saputo distinguersi in un'epoca già ricca di serie poliziesche, Wire in the Blood resta un punto di riferimento per gli appassionati del genere. La capacità di Val McDermid di creare personaggi stratificati e trame che esplorano il lato oscuro della psiche si sposa perfettamente con l'interpretazione intensa di Robson Green, dando vita a uno show che definire semplicemente "crime drama" sarebbe riduttivo. È un viaggio nelle profondità dell'animo umano, ed è un viaggio che vale la pena intraprendere.