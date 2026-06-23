Su Prime Video, c'è un thriller australiano crudo e brutale che ti lascerà senza fiato (e senza speranza)

Pubblicazione: 23 giugno alle 18:30

Il debutto alla regia di Damien Power, Killing Ground, porta sullo schermo un'esperienza insolitamente inquietante e disturbante. In questo thriller australiano crudo e brutale, la paura nasce dalla consapevolezza opprimente che tutto questo potrebbe davvero accadere a chiunque, ovunque, in qualsiasi momento. Per i protagonisti del film, disponibile su Prime Video, tutto accade durante una vacanza in campeggio.



Quella che già di per sé è un'attività discutibile diventa la materia degli incubi per due famiglie in villeggiatura vicino alle Gungilee Falls australiane. Da una parte ci sono Ian e Sam, interpretati da Ian Meadows e Harriet Dyer, una coppia dolce e vivace di fidanzati freschi di proposta che scappano verso il lago per un ritiro romantico. Dall'altra i Baker, un nucleo familiare guidato da Rob e Margaret, una coppia di hippie che porta con sé la figlia adolescente e il figlio piccolo per un po' di filosofia sotto le stelle.



Sono brave persone che si amano, il che rende tutto molto peggio quando il film inizia a meritarsi il suo titolo e le guardiamo venire tormentate, torturate, aggredite sessualmente e uccise. I guai arrivano sotto forma di cacciatori: German, interpretato da Aaron Pedersen, e Chook, interpretato da Aaron Glenane. Un duo feroce che ama tendere trappole, sia per prede umane che per i cinghiali selvatici che vagano nel territorio. Quando arrivano a tormentare i nostri eroi, diventa immediatamente chiaro che stiamo assistendo all'azione che si svolge su due linee temporali, due cicli di caccia paralleli.

Power non usa le timeline duali per stabilire un mistero, ma per costruire un senso di terrore. Poiché si deduce rapidamente quale famiglia è stata colpita per prima, ogni momento in cui appaiono sullo schermo diventa un'attesa dell'arrivo del boia. Quando iniziano gli omicidi, sono rapidi e privi di dignità. Non c'è onore in queste morti, solo il momento in cui una persona vivente diventa un cadavere. L'istante in cui la speranza si spegne e una persona amata non è altro che un corpo nella polvere.



Power dirige tutto con una vena cattiva che inevitabilmente respingerà alcuni spettatori. La ricompensa per il tormento arriva quando le vittime iniziano a reagire, anche se mai proprio nei modi che ci si aspetterebbe. I film ci raccontano il contrario, ma la maggior parte delle persone non è né eroica né codarda. La maggior parte cade da qualche parte nel mezzo. Scappa quando dovrebbe combattere, e non fa né l'una né l'altra cosa particolarmente bene.



Killing Ground abbraccia questa verità scomoda, e i suoi personaggi risultano più convincenti proprio per questo. Il film scava un piccolo buco nell'anima dello spettatore con momenti di violenza e impotenza, e non offre alcuna consolazione attraverso la motivazione dei suoi assassini. Killing Ground è intriso di violenza. Power è inflessibile nella sua indagine sul tema. Il suo è un film che scuote, turba. E che, di certo, non offre alcuna speranza.