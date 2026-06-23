Un attimo di debolezza e un'amicizia tradita, in questo intenso dramma con Vincent Cassel su Prime Video

Pubblicazione: 23 giugno alle 17:30

Ci sono storie che partono da un momento, un attimo di debolezza, e finiscono per sconvolgere equilibri che sembravano incrollabili. Un momento di follia, commedia drammatica francese del 2015 diretta da Jean-François Richet, e disponibile su Prime Video, è esattamente questo: un film che prende una situazione potenzialmente esplosiva e la maneggia con quella delicatezza tipicamente transalpina, capace di farti sorridere mentre ti senti profondamente a disagio.



La pellicola porta sullo schermo due padri alle prese con le loro crisi personali. Antoine e Laurent sono amici da una vita. Entrambi stanno attraversando momenti difficili nei rispettivi matrimoni e decidono che una vacanza in Corsica, lontano da tutto, potrebbe essere la soluzione. Non saranno soli: li accompagneranno le loro figlie adolescenti, Louna e Marie, rispettivamente di diciassette e diciotto anni.



L'isola della bellezza diventa lo scenario di una commedia che presto si tinge di toni ben più complessi. Durante una serata in spiaggia, con l'alcol che scorre e le inibizioni che crollano, accade l'impensabile. Louna, la figlia più giovane di Antoine, seduce Laurent, l'amico di sempre del padre. Non è un equivoco, non è un malinteso: è una seduzione vera e propria, voluta dalla ragazza che si è presa una cotta devastante per l'uomo maturo.

Per Laurent quella notte rappresenta solo un momento di passione fugace, un errore madornale di cui si rende conto immediatamente. Ma per Louna le cose sono profondamente diverse: lei si è innamorata sul serio, con quella totalità emotiva che solo gli adolescenti conoscono, quando i sentimenti bruciano senza filtri e mezze misure.



La situazione si complica quando Louna, devastata dal fatto che Laurent la tratti come un errore da dimenticare, decide di confidarsi con il padre Antoine. Naturalmente non gli rivela l'identità dell'uomo con cui ha trascorso quella notte, ma il solo fatto di sapere che qualcuno ha giaciuto con sua figlia manda Antoine su tutte le furie. Inizia così una caccia all'uomo surreale, con il padre determinato a scoprire chi sia questo individuo, mentre Laurent, accanto a lui, deve gestire il peso schiacciante del segreto e la gelosia sempre più evidente di sua figlia Marie.



Vincent Cassel e François Cluzet portano sullo schermo due interpretazioni di rara intensità. Cassel, volto iconico del cinema francese, costruisce un Laurent tormentato, un uomo che ha commesso un errore imperdonabile e deve convivere con le conseguenze guardando negli occhi l'amico ogni giorno. Cluzet incarna alla perfezione il padre tradito due volte: dall'uomo di cui si fida ciecamente e dalla figlia che non può dirgli la verità.

Una scena di Un momento di follia - fonte: Prime Video

Il ritmo della pellicola alterna momenti di leggerezza apparente a sequenze di tensione palpabile. Richet non ha fretta di portare tutto alla luce: lascia che il segreto fermenti, che la menzogna si stratifichi, che i personaggi si muovano in questo limbo morale dove nessuno è completamente innocente o completamente colpevole.



Alla fine Un momento di follia pone una domanda fondamentale: quanto può resistere un'amicizia quando viene messa alla prova da un tradimento così profondo? E soprattutto, esiste davvero il perdono per certi errori, o ci sono linee che una volta attraversate rendono impossibile tornare indietro? Il cinema francese eccelle proprio in questo: nel porre interrogativi senza pretendere di fornire tutte le risposte.