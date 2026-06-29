Rosamund Pike e Sacha Baron Cohen nel film più visto su Netflix (ma che la critica ha demolito)

Pubblicazione: 29 giugno alle 17:00

Il 2026 di Netflix si sta rivelando l'anno dei thriller adrenalinici e delle sorprese inaspettate. Mentre War Machine con Alan Ritchson dominava le classifiche con la sua fantascienza bellica e Apex catapultava Charlize Theron e Taron Egerton in una lotta per la sopravvivenza, le commedie sembravano destinate a un ruolo marginale. Eppure, come spesso accade nel panorama dello streaming, è proprio quando nessuno se lo aspetta che arriva il colpo di scena.



Ladies First, commedia vietata ai minori uscita il 22 maggio 2026, ha letteralmente spazzato via la concorrenza globale diventando il film più visto su Netflix in tutto il mondo. Un successo immediato e travolgente che ha lasciato indietro persino Swapped, il film d'animazione che aveva appena stabilito record di visualizzazioni, insieme a documentari potenti come The Crash e drammi recenti come Remarkably Bright Creatures.



Il film con Sacha Baron Cohen e Rosamund Pike non si è semplicemente piazzato nelle prime posizioni: ha conquistato le classifiche di 92 paesi, un numero che fa impallidire la maggior parte delle uscite Netflix dell'anno. Ma c'è un dettaglio che rende questo successo ancora più interessante, quasi paradossale. Ladies First sta macinando milioni di visualizzazioni nonostante un massacro critico senza precedenti. Su Rotten Tomatoes il film si è guadagnato un umiliante 19% dalla critica, basato su 16 recensioni, che gli ha valso l'infamante bollino "Rotten". Per dare un'idea della gravità, stiamo parlando di uno dei punteggi più bassi registrati quest'anno per un'uscita Netflix di alto profilo.

Eppure il pubblico racconta una storia completamente diversa. Il 68% degli spettatori ha apprezzato Ladies First, creando una frattura netta tra chi scrive di cinema per mestiere e chi semplicemente si siede sul divano per farsi due risate. Questa discrepanza solleva domande intriganti sulla natura stessa della critica cinematografica nell'era dello streaming: conta di più l'analisi tecnica e narrativa o la capacità di intrattenere milioni di persone in un sabato sera qualunque?



La trama di Ladies First gioca proprio con questi ribaltamenti di prospettiva. Sacha Baron Cohen interpreta Damien Sachs, un pubblicitario maschilista e donnaiolo che dopo una botta in testa si risveglia in una realtà alternativa dove i ruoli di genere sono invertiti e le donne occupano la maggior parte delle posizioni di potere. Rosamund Pike è Alex Fox, collega di Damien che nella realtà originale si dimette dopo aver sentito i suoi commenti sessisti, ma che nel mondo capovolto diventa la sua superiore, assumendo proprio il titolo che lui aveva perso.



Negli Stati Uniti il film non ha raggiunto la stessa vetta assoluta della classifica globale, fermandosi alla terza posizione dietro The Crash e GOAT. Il caso Ladies First diventa così un esempio perfetto della disconnessione che talvolta si crea tra analisi professionale e consumo di massa. Da un lato ci sono recensori che valutano sceneggiatura, regia, originalità, profondità tematica. Dall'altro ci sono milioni di utenti che cercano semplicemente un momento di svago, magari attratti dalla presenza di volti noti come Cohen e Pike, o dalla promessa di una commedia irriverente che non richiede troppo impegno cognitivo.

Il fenomeno dimostra anche la forza del casting strategico. Sacha Baron Cohen porta con sé un bagaglio di provocazione e comicità irriverente costruito in decenni di carriera, da Borat a Chi è America. Rosamund Pike, fresca del suo ruolo in Gone Girl e altri thriller psicologici, aggiunge credibilità drammatica anche a una commedia leggera. Insieme formano una coppia che funziona sulla carta Netflix, attraendo diverse fasce di pubblico.



Questo divario tra critica e pubblico non è certo nuovo nel panorama cinematografico (è capitato, infatti, anche a questa serie thriller). Commedie leggere hanno sempre goduto di successo popolare pur venendo ignorate o disprezzate dai recensori. Ma l'era dello streaming ha amplificato questo fenomeno, rendendo i numeri di visualizzazione l'unico metro di giudizio che conta davvero per chi produce contenuti. Un film può essere artisticamente discutibile ma economicamente vincente, e nell'industria dell'intrattenimento digitale è il secondo aspetto a determinare quali progetti vengono approvati.