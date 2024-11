Scarlet Witch: Elizabeth Olsen ha anticipato un suo ritorno nel MCU?

Pubblicazione: 04 novembre alle 19:22

I fan della Marvel stanno attendendo di scoprire il futuro di Scarlet Witch dopo il film Doctor Strange nel Multiverso della Follia ed Elizabeth Olsen ha alimentato le ipotesi di un suo ritorno nell'iconico personaggio.

Nella serie Agatha All Along, spinoff di WandaVision, si accenna solamente al fatto che il personaggio "se ne è andato", senza però usare la parola "morto".

Elizabeth, durante un Q&A ha risposto a varie domande, tra cui quella in cui le si chiedeva se ci fossero delle storie dei fumetti in particolare che vorrebbe venissero adattate nel MCU.

Onestamente, se dovessi dirvi esattamente cosa voglio potrei forse spoilerare qualcosa.

Elizabeth ha dichiarato:

La star ha sottolineato:

Kevin Feige ci chiede realmente cosa vogliamo fare con il personaggio e poi lo fa. Quindi non so se posso condividere… Voglio solo ritornare indietro.

In precedenza Olsen aveva dichiarato che apprezza di poter tornare se si possono usare bene il personaggio, sentendosi fortunata per come è stato gestita la storia di Wanda.

Elizabeth ha inoltre aggiunto che pensa Scarlet Witch sia morta, essendoci stata una luce rossa come se fosse un'esplosione di energia. L'attrice aveva tuttavia aggiunto:

Implorerei di lasciare una finestra aperta. Mi sono così tanto divertita nel realizzare questi film. Mi piacerebbe capire come essere "non morta" in modo intelligente. Dobbiamo trovare gli autori più brillanti per capire come dare senso a tutto questo. Sono aperta alle idee.