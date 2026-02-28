Scream 8: il settimo capitolo è appena uscito e già si parla dei progetti sul sequel (c'è roba grossa in ballo)

Pubblicazione: 28 febbraio alle 08:35

Il successo travolgente di Scream 7 non si è ancora raffreddato nelle sale cinematografiche che già si parla concretamente del prossimo capitolo. L'ottavo film della saga horror più longeva e amata del cinema contemporaneo potrebbe iniziare le riprese già in autunno 2026, secondo quanto rivelato dalla produttrice esecutiva Marianne Maddalena in un'intervista a Variety. Una tempistica che farebbe di Scream 8 uno dei sequel più rapidamente sviluppati della franchise.



Le cifre del settimo capitolo, uscito il 27 febbraio 2026, parlano chiaro: 7,8 milioni di dollari solo dalle anteprime del giovedì, un record assoluto per il franchise, nonostante il flop della critica. Le proiezioni indicano un debutto globale da 60 milioni di dollari nel weekend di apertura, consolidando la rinascita della serie iniziata nel 2022 dopo oltre un decennio di silenzio. Scream era tornato in quell'anno con un incasso mondiale di 138 milioni, superato poi dai 169 milioni di Scream VI nel 2023.



Kevin Williamson, creatore della saga e regista al suo debutto dietro la macchina da presa proprio con questo settimo capitolo, non nasconde l'entusiasmo per il futuro. "Abbiamo molte idee", ha dichiarato senza mezzi termini. "Se questo film ha successo e c'è un pubblico per esso, lo faremo perché primo, penso che lo studio voglia farlo, e secondo, noi che facciamo questi film vorremmo realizzarlo perché sono una gioia da girare e così divertenti".

Ghostface in Scream 7, fonte: Paramount Pictures





La Paramount, studio che distribuisce il franchise, sembra infatti particolarmente interessata a mantenere vivo il fenomeno Scream. Fonti interne suggeriscono che i piani per l'ottavo film erano già in fase di discussione prima ancora dell'uscita del settimo, segno di una fiducia granitica nelle potenzialità commerciali del marchio. Tuttavia, altre voci più caute precisano che è ancora prematuro fissare una data precisa per l'inizio delle riprese, nonostante l'ottimismo della produzione.



Scream 7 segna il ritorno trionfale di Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, protagonista assente nel sesto film a causa di una controversia salariale. La storia del settimo film ruota attorno alla figlia di Sidney Prescott, che diventa il nuovo bersaglio di Ghostface, un passaggio generazionale che potrebbe aprire scenari inediti per l'ottavo capitolo. La narrazione del franchise ha sempre saputo reinventarsi mantenendo intatta la formula vincente: il mystery whodunit che tiene gli spettatori con il fiato sospeso, il meta-commento sul cinema horror, le morti spettacolari e il terrore psicologico che si annida dietro la maschera bianca.



Scream 7 è attualmente nelle sale cinematografiche con una durata di 114 minuti, classificazione R per contenuti violenti e linguaggio esplicito. Il fatto che si parli già così concretamente di un ottavo capitolo, con tempistiche di produzione così ravvicinate, dimostra quanto sia diventato centrale questo franchise per la Paramount e per il panorama dell'horror contemporaneo. I fan non dovranno probabilmente aspettare a lungo prima di sentire di nuovo quel terrificante squillo di telefono e quella voce distorta che chiede: "Qual è il tuo film horror preferito?".