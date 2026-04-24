Se sei cresciuto con i cartoni di Scooby Doo, devi assolutamente scoprire cosa Netflix sta preparando per il futuro del personaggio

Pubblicazione: 24 aprile alle 16:54

Netflix ha ufficialmente svelato il titolo del suo attesissimo progetto live-action dedicato al leggendario cane detective: si chiamerà Scooby-Doo: Origins e le riprese sono già in corso ad Atlanta, in Georgia. L'annuncio arriva dopo mesi di speculazioni e rappresenta un momento storico per un franchise che da oltre cinquant'anni accompagna generazioni di spettatori tra misteri, risate e quella dolce nostalgia che solo certi personaggi sanno regalare.



Mentre il pubblico conosce benissimo le dinamiche consolidate del gruppo formato da Shaggy, Scooby, Daphne, Velma e Fred, pochi sanno come questi ragazzi si siano realmente incontrati e abbiano deciso di dedicare le loro vite a smascherare fantasmi e truffatori. Netflix punta proprio su questo vuoto narrativo per costruire una serie che sappia parlare tanto ai nostalgici quanto a una nuova generazione che scopre oggi il mondo di Scooby-Doo.



La trama di Scooby-Doo: Origins è ambientata durante l'ultima estate al campo estivo dei protagonisti. Al centro della storia ci sono Shaggy Rogers, interpretato da Tanner Hagen, e Daphne Blake, affidata a Mckenna Grace, giovane attrice già nota per ruoli intensi in produzioni come Ghostbusters: Afterlife e The Handmaid's Tale. I due si ritrovano coinvolti in un mistero inquietante quando incrociano un cucciolo di Alano smarrito, destinato a diventare il celebre Scooby-Doo che tutti conosciamo.

Prima immagine della nuova serie su Scooby Doo, fonte: Netflix





Il cagnolino non è solo un tenero randagio: potrebbe essere la chiave per risolvere un omicidio di natura soprannaturale. Sì, avete letto bene. La serie sembra voler abbandonare il tono esclusivamente leggero e campeggiante delle versioni animate per abbracciare atmosfere più dark e cariche di suspense. Questo non significa tradire lo spirito originale del franchise, ma piuttosto reinterpretarlo con una maturità narrativa capace di reggere le aspettative di un pubblico adulto cresciuto con quelle avventure.



Accanto a Shaggy e Daphne troviamo Velma Dinkley, interpretata da Abby Ryder Fortson, e Freddy Jones, cui dà volto Maxwell Jenkins. I quattro adolescenti si troveranno a collaborare per svelare segreti sepolti da tempo, affrontando prove che metteranno alla prova non solo il loro coraggio ma anche le loro fragilità personali. La promessa è quella di una serie character-driven, dove la costruzione psicologica dei personaggi ha lo stesso peso delle indagini soprannaturali.



Dietro la macchina da presa, Scooby-Doo: Origins può contare su un team creativo di prim'ordine. Showrunner e sceneggiatori sono Josh Appelbaum e Scott Rosenberg, che hanno già dimostrato di saper maneggiare con sensibilità storie di formazione e nostalgia attraverso progetti come Everything Sucks! e High Fidelity. Al momento non esiste una data di uscita ufficiale per Scooby-Doo: Origins, ma le speculazioni indicano un possibile lancio nel 2027. Considerando che le riprese sono appena iniziate, serviranno mesi per completare la fase di produzione, post-produzione ed effetti visivi, soprattutto per dare vita in modo credibile al protagonista a quattro zampe più amato del piccolo schermo.