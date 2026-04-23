Intrigo e cospirazione: per i fan di Jack Ryan e The Night Agent, su Netflix c'è un thriller politico imperdibile

Pubblicazione: 23 aprile alle 11:00

Nel panorama affollato dei thriller politici, dove le serie si moltiplicano cercando di cavalcare il successo di titoli come Jack Ryan e The Night Agent, emerge una gemma che ha saputo distinguersi con una formula vincente: sei episodi che ti terranno incollato allo schermo dall'inizio alla fine. Bodyguard, miniserie britannica prodotta da BBC One e disponibile su Netflix dal 2018, rappresenta quel perfetto equilibrio tra accessibilità narrativa e complessità psicologica che caratterizza i grandi thriller del nostro tempo.



Al centro della storia troviamo David Budd, interpretato da un Richard Madden in stato di grazia, un sergente di polizia scozzese veterano della guerra in Afghanistan che ora lavora per il Protection Command, una divisione delle operazioni speciali britanniche dedicata alla sicurezza della famiglia reale e dei funzionari governativi.

David porta con sé il peso del disturbo post-traumatico da stress, una condizione che la serie esplora con una profondità rara nel genere. Quando viene assegnato alla protezione di Julia Montague, membro del Parlamento interpretata da Keeley Hawes, si innesca una dinamica esplosiva: David non sopporta le posizioni politiche della donna, che ha sostenuto proprio quella guerra che lo ha segnato per sempre.

Qui entra in gioco la brillantezza della scrittura di Jed Mercurio, il creatore della serie. Come in Jack Ryan di Tom Clancy, ci troviamo di fronte a un uomo comune, un soldato regolare catapultato per sbaglio in qualcosa di tragicamente più grande di lui, qualcosa che potrebbe scuotere le fondamenta del paese. Ma come in The Night Agent, la tana del coniglio delle cospirazioni si rivela profondissima, con strati su strati di misteri che si svelano uno dopo l'altro, ciascuno più intricato del precedente.



La forza di Bodyguard risiede proprio in questa duplice natura. Da un lato abbiamo un thriller politico serrato, pieno di tensione e colpi di scena che tengono alta l'attenzione. Dall'altro, c'è una dimensione psicologica inaspettata che aggiunge profondità al racconto. Seguiamo David passo dopo passo attraverso un'esperienza che lo trasforma, condividendo con lui ogni scoperta, ogni rivelazione. Poiché il protagonista è nuovo a questo mondo quanto lo siamo noi spettatori, non ci sentiamo mai spaesati o lasciati indietro rispetto agli eventi.

La serie gioca magistralmente con le nostre aspettative, sovvertendole quando meno ce lo aspettiamo. I misteri si accumulano gli uni sugli altri con un ritmo incalzante, creando quella sensazione di urgenza che rende impossibile premere pausa. Ogni episodio termina con domande che chiedono risposte immediate, trasformando il "solo un altro episodio" in un mantra irresistibile.

Il lavoro di Richard Madden non è passato inosservato. L'attore scozzese ha conquistato il Golden Globe come miglior attore in una miniserie o film per la televisione, un riconoscimento meritatissimo per una performance che riesce a bilanciare vulnerabilità e forza, fragilità psicologica e determinazione fisica. La serie ha ottenuto complessivamente due nomination ai Golden Globe e due agli Emmy, posizionandosi tra le migliori miniserie dell'ultimo decennio.



Uno degli aspetti più apprezzabili di Bodyguard è che si conclude con una sola stagione. Il finale offre quel tipo di soddisfazione rara nei thriller politici: risolve le questioni principali, completa l'arco narrativo di David e lascia giusto quel tanto di apertura per far riflettere lo spettatore anche dopo i titoli di coda. Non c'è sensazione di incompiutezza né di forzature per preparare una seconda stagione.