4 stagioni, 92% di gradimento su Rotten Tomatoes: ecco perché questa serie è un capolavoro (da non perdere)

Pubblicazione: 23 aprile alle 12:00

Tra tutti i legal drama disponibili sulla piattaforma, Netflix ha colpito nel segno con The Lincoln Lawyer, una serie che dal 2022 ha conquistato pubblico e critica, raggiungendo un impressionante 92% di approvazione su Rotten Tomatoes. Non è solo un altro show di avvocati: è la perfetta sintesi tra l'eleganza procedurale di Suits e l'atmosfera grintosa di Bosch, con un'identità unica che la rende una delle migliori produzioni del decennio.



Basata sui romanzi di Michael Connelly, lo stesso autore che ha creato Harry Bosch per Prime Video, The Lincoln Lawyer segue le vicende di Mickey Haller, interpretato da Manuel Garcia-Rulfo. Haller non è il classico avvocato da studio legale: gestisce la sua pratica dal sedile posteriore della sua Lincoln Town Car, spostandosi per Los Angeles mentre difende clienti che spesso nessun altro vorrebbe toccare. Questa scelta narrativa non è solo un espediente scenico, ma riflette perfettamente il carattere del protagonista: anticonformista, moralmente ambiguo, e profondamente umano.



Mickey Haller è un personaggio complesso che combatte i propri demoni personali mentre cerca di fare la cosa giusta. Non è l'eroe immacolato, né l'antieroe cinico: è qualcosa di più interessante. La sua passione per difendere gli innocenti si scontra con una tendenza a piegare le regole quando necessario, creando una tensione morale che attraversa ogni episodio. Nei libri di Connelly, Haller è addirittura il fratellastro di Harry Bosch, un collegamento che sottolinea quanto questi due universi narrativi condividano DNA comune.

Ma Haller non regge da solo il peso della serie. The Lincoln Lawyer vanta un cast corale di talento, con Neve Campbell e Becki Newton in ruoli chiave che arricchiscono la narrazione e spingono avanti la storia del protagonista. Ogni personaggio secondario ha spessore e funzione, contribuendo a costruire un mondo credibile e stratificato. Non sono semplici comparse: sono pezzi di un puzzle più grande che si svela stagione dopo stagione.



Dalla sua premiere nel 2022, The Lincoln Lawyer ha dimostrato una notevole coerenza qualitativa. Ogni stagione si basa su un romanzo diverso della serie di Connelly: la prima su The Brass Verdict, la seconda su The Fifth Witness, la terza su The Gods of Guilt e la quarta su The Law of Innocence. Questa struttura garantisce che ogni arco narrativo abbia un inizio, uno svolgimento e una conclusione definiti, evitando il rischio di stagnazione narrativa che affligge molte serie longeve.



La quarta stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato i fan in sospeso, e che prepara il terreno per la quinta stagione, già confermata a gennaio 2026. Basata sul libro Resurrection Walk, la nuova serie di episodi introdurrà un personaggio importante con legami personali con Haller, promettendo di alzare ulteriormente la posta in gioco. Non si tratta di una semplice replica della formula precedente: la serie ha dimostrato di saper evolvere, integrando elementi dai libri senza esserne una copia fedele, lasciando spazio a sorprese anche per chi conosce i romanzi.

Netflix ha dimostrato più volte di saper eccellere nel genere crime thriller, con produzioni come Mindhunter, Ozark e Narcos che hanno ridefinito gli standard del genere in streaming. The Lincoln Lawyer si inserisce in questa tradizione di eccellenza, portando una voce distintiva che la colloca tra i migliori show della piattaforma nell'ultimo decennio.

