Se sei un fan di Black Mirror, su Prime Video c'è una sua versione "ottimistica" (che nessuno conosce)

Pubblicazione: 15 aprile alle 11:00

Quando si parla di antologie sci-fi, il pensiero corre immediato a Black Mirror. La creatura di Charlie Brooker è probabilmente la migliore serie antologica del genere dai tempi della Twilight Zone originale, con la sua visione distopica e speculativa che ci mostra un futuro spaventoso proprio perché fin troppo plausibile. Eppure, nel catalogo di Prime Video giace una gemma che in pochi hanno scoperto: Tales from the Loop, otto episodi che reimmaginano la fantascienza non come incubo tecnologico, ma come possibilità di meraviglia.



Il formato antologico è una bestia difficile da domare. Basta un episodio debole per trascinare giù un'intera stagione, e se ti ostini a mantenere lo stesso tono rigido rischi di scivolare nella prevedibilità. Prime Video, con l'aiuto fondamentale dell'artista svedese Simon Stålenhag, è riuscita nell'impresa di creare qualcosa che si erge quasi allo stesso livello dei giganti del genere, ma con una differenza sostanziale nel cuore della narrazione.



Sviluppata da Nathaniel Halpern, la serie trasporta questo universo nella fittizia Mercer, Ohio, una cittadina americana che ospita un laboratorio sperimentale chiamato semplicemente "Loop". Gli otto episodi seguono le vite interconnesse dei residenti che iniziano a sperimentare eventi strani e misteriosi, tutti causati dagli esperimenti condotti nel misterioso centro di ricerca.

Tales from the loop - Prime Video

Ci sono paradossi temporali, scambi di corpi, visioni incredibili. Tutto quello che ti aspetteresti da una serie sci-fi di qualità. Ma è nel modo in cui questi eventi vengono vissuti dai personaggi che Tales from the Loop si distingue radicalmente da Black Mirror. Non c'è l'orrore esistenziale, non c'è la punizione morale travestita da tecnologia. I personaggi della serie affrontano l'impossibile con una sorta di accettazione malinconica, come se quelle stranezze fossero sempre state parte del corso naturale delle loro vite e noi spettatori ci trovassimo semplicemente a osservarli in un momento di svolta.



Questa inevitabilità del caos, unita all'accettazione dei protagonisti, costruisce una visione del futuro radicalmente diversa da quella a cui ci ha abituati Black Mirror. Dove Brooker ci mostra personaggi inorriditi dal proprio destino, intrappolati in incubi tecnologici da cui non possono sfuggire, Tales from the Loop presenta individui che attraversano l'impossibile e ne emergono non necessariamente migliori, ma nemmeno distrutti. È quasi zen, in un certo senso.



La serie respira nostalgia e simmetria, trasformando la ripetizione in un simbolo di comfort piuttosto che di prigionia. C'è bellezza nell'ordinario che si intreccia con lo straordinario, e questo crea un'atmosfera unica: riflessiva, malinconica, ma fondamentalmente ottimista. Il futuro può essere strano, sembra dirci la serie, ma ogni giorno è strano a modo suo.

Tales from the loop - Prime Video

La serie vede il futuro come qualcosa di inevitabilmente strano e diverso, ma non necessariamente peggiore. È una prospettiva rinfrescante in un panorama sci-fi dominato da apocalissi, sorveglianza totalitaria e umanità sull'orlo del collasso. Nathaniel Halpern, insieme ai registi di livello assoluto come Jodie Foster, Andrew Stanton, Charlie McDowell e Ti West, ha costruito un mondo dove la tecnologia non è il nemico ma semplicemente un altro elemento del paesaggio emotivo dei personaggi.



Visivamente, la serie è uno spettacolo. La fotografia cattura perfettamente l'estetica retrofuturista di Stålenhag: cieli pallidi, architetture industriali abbandonate, tecnologia che sembra allo stesso tempo avanzatissima e decadente. Ogni inquadratura potrebbe essere un quadro, e questo non sorprende data l'origine artistica del progetto.



Se Black Mirror è l'ammonimento severo che ci ricorda dove stiamo andando se non cambiamo rotta, Tales from the Loop è la mano gentile sulla spalla che ci suggerisce che potremmo anche arrivarci con grazia. Entrambe le prospettive sono necessarie, ma in questo momento storico, forse abbiamo bisogno di più storie che ci mostrino che vale ancora la pena immaginare domani.