Se sei un fan di Gli Anelli del Potere, non puoi perderti questa serie animata fantasy su Prime Video

Pubblicazione: 14 aprile alle 13:37

Quando Amazon Prime Video ha lanciato Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere nel 2022, il mondo intero ha trattenuto il fiato. Era la serie destinata a riempire il vuoto lasciato da Game of Thrones, il progetto su cui la piattaforma aveva scommesso cifre astronomiche. Eppure, otto mesi prima di quel debutto tanto atteso, Prime Video aveva già rilasciato quella che si sarebbe rivelata la sua migliore serie fantasy in assoluto. Solo che nessuno se ne è accorto.



The Legend of Vox Machina ha fatto il suo ingresso nel gennaio 2022, scivolando quasi in sordina nel catalogo della piattaforma. Serie animata basata sul fenomeno del web Critical Role, uno show in cui un gruppo di doppiatori professionisti gioca a Dungeons & Dragons davanti a una platea di milioni di fan, Vox Machina raccontava le avventure di un gruppo di eroi improbabili nel regno di Exandria. L'animazione colorata e il formato cartoon potevano far pensare a un prodotto di nicchia, destinato ai soli appassionati del gioco di ruolo. La realtà si è rivelata ben diversa.



La prima stagione di The Legend of Vox Machina ha ottenuto un risultato che raramente si vede nel panorama delle serie TV: un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes da parte della critica. Non si tratta di un caso isolato o di un fenomeno passeggero. La seconda stagione ha replicato lo stesso, identico risultato. Quando nel 2025 è arrivata la terza stagione, i numeri hanno confermato ancora una volta la perfezione: 100%. Tre stagioni, tre punteggi perfetti. Una tripletta che nemmeno le serie più acclamate riescono a centrare.

Gli Anelli del Potere, al confronto, racconta una storia diversa. La serie prequel del Signore degli Anelli vanta certamente un rispettabile 84% di recensioni positive dalla critica, ma è il pubblico a non essere stato convinto. Il punteggio degli spettatori si ferma a un deludente 48%, con critiche concentrate principalmente sui cambiamenti apportati all'opera di J.R.R. Tolkien e su alcune semplificazioni narrative che hanno lasciato l'amaro in bocca ai puristi.

. La fedeltà alla fonte originale è totale: i fan di Critical Role hanno trovato nell'adattamento animato il rispetto e la cura che speravano, vedendo i loro personaggi preferiti prendere vita sullo schermo proprio come li avevano immaginati durante anni di campagne., creando una continuità emotiva che rafforza ulteriormente il legame con il materiale di partenza.Ma non è solo una questione di fedeltà alle origini.. La narrazione è più equilibrata, concedendo alla storia lo spazio necessario per svilupparsi nonostante la complessità dell'intreccio.. Dal punto di vista qualitativo, non c'è paragone: The Legend of Vox Machina è oggettivamente la serie migliore.

Allora perché Gli Anelli del Potere domina le classifiche degli spettatori mentre Vox Machina rimane confinata a una nicchia più ristretta? La risposta è semplice: il potere del brand. Il Signore degli Anelli porta con sé decenni di storia culturale, una trilogia cinematografica che ha segnato un'intera generazione, un riconoscimento immediato che trascende il medium televisivo. Gli Anelli del Potere può permettersi di essere controversa perché l'IP su cui si basa garantisce visualizzazioni a prescindere. Anche con tassi di completamento bassi e recensioni negative dal pubblico, la serie continua a macinare numeri impressionanti.



The Legend of Vox Machina parte svantaggiata. Qualsiasi serie fantasy animata fatica ad attrarre un pubblico mainstream, anche quando la qualità è eccezionale. Il formato cartoon viene ancora percepito da molti come "roba per bambini", nonostante Vox Machina sia classificata come TV-MA e contenga violenza, linguaggio esplicito e tematiche adulte. Il legame con Dungeons & Dragons, per quanto il gioco di ruolo abbia vissuto una rinascita culturale negli ultimi anni, rimane un elemento che può alienare gli spettatori non familiari con quel mondo.



Eppure, considerando le performance critiche straordinarie della serie, le probabilità che The Legend of Vox Machina riesca ad ampliare il proprio pubblico sono più che concrete. E questo è il momento perfetto per scoprirla. Mentre Gli Anelli del Potere si prepara a rilasciare la sua terza stagione nel corso del 2026, The Legend of Vox Machina presenterà la sua quarta stagione il 3 giugno 2026. Il tempismo è ideale: chi non ha mai visto la serie ha abbastanza tempo per recuperare le prime tre stagioni prima del nuovo capitolo.

C'è di più. Prime Video ha già annunciato che la quinta stagione sarà l'ultima per The Legend of Vox Machina, ma l'universo narrativo è tutt'altro che concluso. The Mighty Nein, il primo spinoff dedicato alla seconda campagna di Critical Role, ha già debuttato nel novembre 2025. L'ecosistema si sta espandendo, il momentum cresce. Questo è un franchise che si sta costruendo una base solida, fedele, appassionata. Non ha la visibilità immediata del Signore degli Anelli, ma ha qualcosa di altrettanto prezioso: la fiducia incrollabile del suo pubblico.