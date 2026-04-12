Se sei un fan di Stranger Things, su Netflix c'è un teen drama britannico più disturbante (che dovresti vedere)

Pubblicazione: 12 aprile alle 09:00

Nell'ultimo decennio, i teen drama hanno subito un'evoluzione radicale. Non bastano più le classiche storie di primo amore e incomprensioni adolescenziali: oggi questi prodotti si mescolano con thriller, fantascienza e horror per rimanere rilevanti. Stranger Things ha fatto del teen drama un condimento per il suo blockbuster fantascientifico. Riverdale, serie cult della CW, è partita da Archie Comics per precipitare in un delirio tra traffico d'organi e superpoteri. Ma c'è un'opera che ha trovato un equilibrio perfetto tra questi estremi, creando qualcosa di sorprendentemente poetico nella sua crudezza: The End of the F***ing World.



Questa serie originale di Channel 4, distribuita internazionalmente da Netflix, adatta l'omonima miniserie a fumetti di Charles Forsman. Una dark comedy che ribalta il classico teen angst, The End of the F***ing World segue James, interpretato da Alex Lawther, e Alyssa, interpretata da Jessica Barden, due emarginati in fuga da famiglie completamente disfunzionali mentre attraversano l'Inghilterra. Ma non si tratta di una semplice fuga romantica: James e Alyssa devono continuamente affrontare le conseguenze delle loro azioni terribilmente mal concepite, dai furti d'auto alle rapine a mano armata fino all'omicidio colposo, il tutto mentre vivono un reciproco coming-of-age.



La serie si apre con una premessa disturbante: James, che si autodefinisce uno psicopatico, ha rubato l'auto amata di suo padre insieme alla ragazza che pianifica di uccidere, Alyssa. Entrambi portano con sé traumi profondi come l'abbandono genitoriale e la testimonianza di eventi orribili durante l'infanzia. La forza narrativa sta nel contrasto rapido tra i loro monologhi interni coerenti e le conversazioni reali, dove falliscono sistematicamente nel comunicare le loro vere intenzioni o sentimenti.

The End of the F***ing World - Netflix

Ma l'ideazione omicida di James non è l'unica fonte di conflitto. Alyssa ha i suoi problemi di adattamento, principalmente una tendenza ad alimentare la loro ribellione adolescenziale fino a conseguenze estreme. Al terzo episodio della prima stagione, la coppia attraversa una linea oscurissima che definisce le basi più cupe dello show. Con appena un'ora prima di questo colpo di scena brutale, e un totale di 16 episodi da 20 minuti ciascuno distribuiti su due stagioni, The End of the F***ing World si configura come un binge-watching perfetto per un weekend.



La serie non perde mai di vista il suo senso dell'umorismo crudele. Una notte di effrazione che finisce orrendamente male viene sottolineata da voci blues sognanti. James e Alyssa compiono costantemente le scelte peggiori immaginabili, eppure osservare questo disastro che si dispiega è sorprendentemente avvincente. Continuano a non affrontare i loro sentimenti reciproci e tutto ciò che hanno superato insieme. Questo viene forse meglio incapsulato dal momento in cui il loro trauma condiviso lascia un cadavere e una pozza di sangue che forma un cuore inconfondibile sotto di loro: l'odissea caotica di James e Alyssa in una sola immagine.



È importante notare che The End of the F***ing World si appoggia fortemente alla sua natura trasgressiva con rappresentazioni chiave di sangue e violenza, violenza sessuale e scene multiple oscurate di abuso sugli animali. Questo contenuto non è gratuito: il valore shock comunica efficacemente agli spettatori che, pur partendo da una premessa esagerata, i suoi personaggi vivono in un mondo abbastanza "reale" e credibile dove tutte le loro azioni hanno conseguenze terribili.