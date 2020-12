In una recente intervista con Comicbook ha confermato di aver girato nuove scene per ladiin arrivo su HBO Max l’anno prossimo.

“Sono così emozionata. Abbiamo appena finito le riprese e dico solo che amo i nerd. Amo i nerd, caz*o, scusate il linguaggio” ha commentato l’attrice.

Ha poi aggiunto:

Zack Snyder è il perfetto esempio di nerd. E poi sono entrata in questo progetto, The Stand, grazie a un vero nerd sfegatato, Josh Boone, che ci ha riuniti tutti per questo progetto di adattamento del romanzo di Stephen [King}. Credo sia un’ottima regola pratica da seguire, specialmente per questo genere che adoro. La regola è “segui il nerd e punta alla passione nerd”.

Aquaman 2: E ha concluso ribadendo che sarà in Sono così emozionata per tutto l’amore dei fan e per tutto l’apprezzamento ottenuto da Aquaman e che c’è stata così tanta emozione per i personaggi di Aquaman e Mera che gireremo un altro film. Sono così emozionata di girarlo.

Vi ricordiamo che il film arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021: Snyder sta terminando la post-produzione che non aveva avuto le risorse per completare, impiegando un budget superiore ai 30 milioni di dollari (forse addirittura di 70 milioni)

La pellicola sarà divisa in quattro parti da un’ora ciascuna, ma sarà anche possibile vederla come un unico film lungo 4 ore. Per chi vive in paesi dove non esiste HBO Max (come l’Italia), la Warner Bros sta lavorando ad accordi di distribuzione, quindi il film arriverà nel 2021 in tutto il mondo.

