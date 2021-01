Nel corso di una recente intervista,ha ammesso che adorerebbe tornare a interpretare Felicia Hardy in un altro film di

L’attrice, vista di recente in The Midnight Sky, ha fatto il suo debutto nei panni di colei che nei fumetti si trasforma in Gatta Nera in The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro.

Ecco le parole dell’attrice durante un’intervista con Collider:

La cosa che mi è sempre piaciuta del personaggio è la sua fisicità. Ho pensato che sarebbe stato bellissimo esplorare questo lato del personaggio. Gatta Nera ha quel modo incredibile di muoversi ed ecco cos’è che mi ha sempre elettrizzata di questo personaggio. Insomma, è un ruolo favoloso e sarebbe bellissimo tornare a interpretarlo.

Nel cinecomic del 2014, ricordiamo, Felicia Hardy entrava in scena nelle vesti di assistente personale di Harry Osborne (Dane Dehaan). Non troppi anni dopo, nel 2017, la Sony aveva messo in sviluppo anche un cinecomic intitolato Silver and Black, un lungometraggio incentrato sui personaggi di Black Cat e Silver Sable.

Che ne pensate? Vi piacerebbe rivedere Felicity Jones di nuovo in un film di Spider-Man? Ditecelo nei commenti!