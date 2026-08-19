Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland incasserà una fortuna: il suo contratto nasconde un dettaglio clamoroso

Pubblicazione: 19 agosto alle 09:15

Tom Holland è senza dubbio uno degli attori più importanti al mondo, e stando ad un report è destinato a intascare oltre 100 milioni di dollari per la sua interpretazione in Spider-Man: Brand New Day, il blockbuster che sta frantumando ogni record al botteghino mondiale. Una cifra che lo colloca nella ristretta élite degli attori più pagati di Hollywood e che arriva dopo un altro successo planetario nel 2026, Odissea. Ma come si arriva a guadagnare una somma simile? La risposta sta in un cocktail perfetto di talento, tempismo e una struttura contrattuale che premia il successo senza porre limiti al guadagno.

Secondo tre fonti con conoscenza diretta dell'accordo,ha negoziato un compenso base di, benal suoMa la vera miniera d'oro si nasconde nei bonus legati agli incassi, i cosiddetti backend bonus, che potrebbero spingerlo oltre la soglia deiviaggia speditamente verso un incasso globale che ha già superato i. E qui viene il dettaglio che fa la differenza: il backend bonus di Holland non ha un tetto massimo. Non esiste un limite a quanto potrà guadagnare. Una delle fonti ha confermato senza mezzi termini: "Guadagnerà almeno 100 milioni", rifiutandosi però di specificare quanto in alto possa effettivamente salire quella cifra.

Il film ha superato i 2 miliardi di dollari al botteghino globale nel weekend, e siamo solo alla terza settimana di programmazione. Un trionfo che trasforma ogni biglietto venduto in denaro sonante per il protagonista. Sony Pictures, fedele alla sua politica aziendale, ha declinato ogni commento sui compensi del cast, mentre i rappresentanti di Holland non hanno risposto alle richieste di TheWrap. Per capire la portata di questo salto economico bisogna fare un passo indietro. Nel 2016, quando Holland indossò per la prima volta il costume rosso e blu in Captain America: Civil War, il suo cachet era di appena 250.000 dollari.

Una manciata di anni fa era poco più di un ragazzino britannico che si affacciava al Marvel Cinematic Universe. Quel giovane timido e atletico ha saputo conquistare non solo i fan, ma anche i botteghini di mezzo mondo, trasformandosi nel Peter Parker più amato e duraturo della storia cinematografica del personaggio. La progressione è stata costante ma inesorabile. Per Spider-Man: Homecoming del 2017, il primo vero reboot Sony del franchise, Holland guadagnò 500.000 dollari. Con Spider-Man: Far From Home nel 2019, il compenso salì a 4 milioni.

Per Spider-Man: No Way Home del 2021, arrivò a. Marappresentava un bivio contrattuale cruciale: il precedente accordo di Holland era scaduto con, e riportarlo nel costume richiedeva un rilancio significativo. Gli agenti WME di Holland, Andrew Dunlap, James Farrell e Liam Buckley, insieme all'avvocato Robert Offer, hanno orchestrato una trattativa che ha ridefinito il valore di mercato dell'attoreè esploso con un weekend di apertura globale da 932 milioni di dollari, ha infranto il record per il miglior debutto domestico di sempre con 360 milioni e ha superato il miliardo di dollari in pochi giorni.

Diretto da Destin Daniel Cretton, il film ha ottenuto le migliori recensioni per un prodotto Marvel degli ultimi anni. Holland stesso ha parlato a lungo del desiderio di portare il franchise in un territorio più maturo e personale con questo quarto capitolo. L'evoluzione artistica ha pagato, letteralmente. Non è la prima volta che Holland beneficia di backend bonus nell'MCU. Un aneddoto rivelatore arriva da un'apparizione televisiva di Tom Hollander, l'attore britannico spesso confuso con il suo omonimo. Nel 2024, a Late Night With Seth Meyers, Hollander raccontò di aver ricevuto per errore un assegno destinato a Tom Holland per Avengers: Infinity War.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

"Era una cifra sbalorditiva. Non era il suo stipendio base, era il suo primo bonus dal botteghino. Non l'intero ammontare, solo il primo. Ed era più denaro di quanto io abbia mai visto: una somma a sette cifre", rivelò Hollander, offrendo uno squarcio raro sui meccanismi finanziari Marvel. Il compenso di Holland per Brand New Day lo colloca tra gli attori Marvel più pagati di sempre e segue la traiettoria tracciata da Robert Downey Jr., il primo vero pilastro del Marvel Cinematic Universe.

Downey guadagnò 500.000 dollari per il primo Iron Man, poi ottenne 10 milioni di base e un backend generoso per Iron Man 3, che gli fruttò 50 milioni complessivi nel 2013. Quando Marvel definì il contratto che avrebbe concluso l'arco narrativo del suo personaggio in Avengers: Endgame, i rappresentanti di Downey negoziarono un accordo mastodontico: 10 milioni per meno di dieci minuti di schermo in Spider-Man: Homecoming, e una struttura backend che gli garantì oltre 100 milioni per Avengers: Infinity War e Endgame.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Un alto dirigente del settore media ha commentato candidamente: "Holland è il nuovo Robert Downey Jr.". Con sette apparizioni totali, la versione MCU di Peter Parker interpretata da Holland è durata più a lungo di qualsiasi altra incarnazione cinematografica del personaggio. Un primato che non è solo quantitativo ma qualitativo: il suo appeal ha resistito anche mentre l'entusiasmo per i film di supereroi ha subito un brusco calo negli ultimi anni. Quando Holland firmò per la prima volta il ruolo, il contratto originale con Sony Pictures e Marvel Studios prevedeva sei film: tre standalone di Spider-Man prodotti e distribuiti da Sony, e diverse apparizioni nei film Marvel Studios distribuiti da Disney.

Quel contratto iniziale, firmato da un giovane sconosciuto, è ormai un ricordo lontano. Oggi Holland, 30 anni, è una superstruttura economica a sé stante. Holland, Kevin Feige di Marvel e Tom Rothman di Sony hanno tutti espresso entusiasmo per continuare il viaggio cinematografico di Spider-Man oltre Brand New Day. Ma non è chiaro se ulteriori film siano già contrattualizzati o se un nuovo capitolo offrirebbe a Holland l'opportunità di rinegoziare dopo questo successo che ha frantumato ogni record. Una cosa è certa: ogni volta che Tom Holland indossa quella maschera, il valore di mercato del personaggio e del suo interprete sale vertiginosamente. E stavolta, non c'è un tetto che possa fermarlo.