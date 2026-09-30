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Spider-Man: Brand New Day è pronto ad arrivare a casa: ecco quando esce in digitale e Blu-ray

Sony ha annunciato ufficialmente l’uscita digitale di Spider-Man: Brand New Day, insieme alle edizioni 4K, Blu-ray e da collezione. Ecco tutti i dettagli svelati dal colosso giapponese!

di Alberto Rossi
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Spider-Man: Brand New Day si prepara a lasciare le sale per approdare nelle case dei fan, e questa volta non si tratta più soltanto di indiscrezioni. Sony Pictures Home Entertainment ha ufficializzato i piani per l'uscita home video del nuovo film con Tom Holland, confermando anche una data decisamente vicina per il debutto in digitale. Brand New Day sarà infatti disponibile per l'acquisto e il noleggio digitale a partire dal 6 ottobre 2026, poco più di due mesi dopo l'arrivo nelle sale. Una finestra particolarmente rapida considerando le dimensioni del successo ottenuto dal film diretto da Destin Daniel Cretton, diventato uno dei più grandi fenomeni cinematografici dell'anno.

L'uscita riguarderà i principali store digitali, mentre Apple TV ha già predisposto anche in Italia la pagina dedicata al film. Per il momento, invece, non bisogna confondere il debutto in digitale con quello in streaming all'interno di un abbonamento: il 6 ottobre si riferisce alla distribuzione PVOD, dunque all'acquisto o al noleggio del film. Bisognerà aspettare ancora un po', invece, per chi preferisce aggiungere Spider-Man: Brand New Day alla propria collezione fisica, visto che Sony ha confermato l'arrivo a dicembre delle edizioni 4K Ultra HD, Blu-ray e DVD, con date che possono variare leggermente a seconda del mercato: negli Stati Uniti il lancio è fissato per il 15 dicembre, mentre nel Regno Unito è stato annunciato per il 14 dicembre.

Non si tratterà però di una semplice uscita su disco. Sony ha preparato anche diverse edizioni da collezione, tra cui una SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray e soprattutto una Limited Collector's Edition. Quest'ultima avrà una confezione SteelBook con copertina lenticolare magnetica e includerà una card con un autentico frammento di un costume utilizzato durante la produzione, un fumetto inedito, alcune art card da collezione e le riproduzioni della lettera scritta da Peter a MJ e del disegno realizzato da MJ visto nel film.

Anche sul fronte dei contenuti extra l'edizione home video promette parecchio materiale, ed oltre agli errori e ai momenti più divertenti avvenuti sul set, saranno presenti diversi approfondimenti dedicati alla realizzazione di Spider-Man: Brand New Day. Uno di questi seguirà l'evoluzione di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man, mentre un altro permetterà a Destin Daniel Cretton di raccontare il lavoro svolto per portare sullo schermo una versione più adulta di Peter Parker.

Ci sarà spazio anche per i riferimenti nascosti all'universo Marvel, per la costruzione delle sequenze d'azione e degli stunt pratici, per il nuovo costume dell'Uomo Ragno e per il rapporto tra Spider-Man e Punisher, con Tom Holland e Jon Bernthal chiamati a raccontare anche la loro amicizia lontano dalle telecamere. Tra gli altri contributi figurano approfondimenti con Zendaya, Sadie Sink, Mark Ruffalo e Jacob Batalon, uno speciale sulla trasformazione di alcune celebri immagini dei fumetti in sequenze live action e una raccolta di fotografie e momenti inediti direttamente dal set.

Dopo gli incassi stellari al box office, Spider-Man: Brand New Day si apre quindi ufficialmente una nuova fase dopo la lunga corsa cinematografica: dal 6 ottobre il film potrà essere visto anche a casa in digitale, mentre per le edizioni fisiche e soprattutto per le versioni da collezione bisognerà attendere dicembre. Il tutto con una probabile nuova uscita al cinema con scene aggiuntive.

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