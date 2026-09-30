Spider-Man: Brand New Day è pronto ad arrivare a casa: ecco quando esce in digitale e Blu-ray
Sony ha annunciato ufficialmente l’uscita digitale di Spider-Man: Brand New Day, insieme alle edizioni 4K, Blu-ray e da collezione. Ecco tutti i dettagli svelati dal colosso giapponese!
Spider-Man: Brand New Day si prepara a lasciare le sale per approdare nelle case dei fan, e questa volta non si tratta più soltanto di indiscrezioni. Sony Pictures Home Entertainment ha ufficializzato i piani per l'uscita home video del nuovo film con Tom Holland, confermando anche una data decisamente vicina per il debutto in digitale. Brand New Day sarà infatti disponibile per l'acquisto e il noleggio digitale a partire dal 6 ottobre 2026, poco più di due mesi dopo l'arrivo nelle sale. Una finestra particolarmente rapida considerando le dimensioni del successo ottenuto dal film diretto da Destin Daniel Cretton, diventato uno dei più grandi fenomeni cinematografici dell'anno.
Non si tratterà però di una semplice uscita su disco. Sony ha preparato anche diverse edizioni da collezione, tra cui una SteelBook 4K Ultra HD + Blu-ray e soprattutto una Limited Collector's Edition. Quest'ultima avrà una confezione SteelBook con copertina lenticolare magnetica e includerà una card con un autentico frammento di un costume utilizzato durante la produzione, un fumetto inedito, alcune art card da collezione e le riproduzioni della lettera scritta da Peter a MJ e del disegno realizzato da MJ visto nel film.
Anche sul fronte dei contenuti extra l'edizione home video promette parecchio materiale, ed oltre agli errori e ai momenti più divertenti avvenuti sul set, saranno presenti diversi approfondimenti dedicati alla realizzazione di Spider-Man: Brand New Day. Uno di questi seguirà l'evoluzione di Tom Holland nel ruolo di Spider-Man, mentre un altro permetterà a Destin Daniel Cretton di raccontare il lavoro svolto per portare sullo schermo una versione più adulta di Peter Parker.
Dopo gli incassi stellari al box office, Spider-Man: Brand New Day si apre quindi ufficialmente una nuova fase dopo la lunga corsa cinematografica: dal 6 ottobre il film potrà essere visto anche a casa in digitale, mentre per le edizioni fisiche e soprattutto per le versioni da collezione bisognerà attendere dicembre. Il tutto con una probabile nuova uscita al cinema con scene aggiuntive.