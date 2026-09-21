Spider-Man 5 potrebbe introdurre Miles Morales, ma non sarebbe l'unica grande novità per Tom Holland

Pubblicazione: 21 settembre alle 09:15

Il futuro di Spider-Man potrebbe essere già molto più definito di quanto sembri. Dopo il successo enorme di Spider-Man: Brand New Day, una nuova indiscrezione sostiene infatti che Sony Pictures e Marvel Studios abbiano cominciato a preparare il prossimo capitolo della saga con due mosse destinate a cambiare profondamente il franchise: l'arrivo di Miles Morales e un nuovo importante accordo con Tom Holland.

A rilanciare l'indiscrezione è stata l'insider, secondo la quale Miles dovrebbe comparire in Spider-Man 5, mentre Holland avrebbe già firmato un “huge deal”, un accordo descritto quindi come particolarmente importante per. Ma per il momento non sono emersi dettagli sulla durata del contratto,o sulle eventuali apparizioni dell'attore in altri progetti del Marvel Cinematic Universe.

Ed è proprio su questo punto che serve prudenza, visto che nelle ultime settimane sono circolate persino voci su un possibile contratto da dieci film che potrebbe tenere Holland legato a Spider-Man fino al 2040, ma al momento non esistono conferme ufficiali di un accordo di queste dimensioni. Il dato concreto è invece che l'attore ha già ottenuto condizioni economiche straordinarie per Brand New Day: secondo TheWrap, tra compenso iniziale e bonus legati agli incassi potrebbe guadagnare oltre 100 milioni di dollari grazie al successo del film.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

La parte probabilmente più interessante dell'ultimo rumor riguarda però Miles Morales, poiché il personaggio non è mai apparso fisicamente nell'MCU, nonostante la sua esistenza sia stata indirettamente suggerita già diversi anni fa. Questa volta, tuttavia, non si tratta soltanto delle speranze dei fan. Kevin Feige ha infatti parlato apertamente della possibilità di portare Miles Morales nel MCU, spiegando che Marvel Studios vuole aspettare la conclusione della saga animata dello Spider-Verse prima di utilizzarlo in live-action. Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è atteso nel 2027 e questo renderebbe perfettamente compatibile un eventuale debutto del personaggio nel successivo Spider-Man 5.

Anchesembra conoscere molto bene i piani dello studio. Durante la promozione di, quando gli è stato chiesto quale domanda avrebbe voluto rivolgere alla Marvel da semplice fan, l'attore ha scelto proprio, lasciandosi poi sfuggire un dettaglio particolarmente curioso: ha detto di conoscere già la risposta alla domanda su quando arriverà il personaggio.. Non sarebbe nemmeno la prima volta che Holland manifesta il desiderio di

L'attore ha parlato più volte della possibilità di aiutare a introdurre una nuova generazione di Spider-Man, immaginando per sé un ruolo simile a quello che Robert Downey Jr. e il suo Tony Stark ebbero nei confronti del giovane Peter agli inizi della sua storia nel MCU. Questo non significa necessariamente che Spider-Man 5 sarà il film del passaggio di consegne. Nei fumetti Peter Parker e Miles Morales hanno condiviso a lungo il ruolo di Spider-Man, diventando alleati anziché semplicemente sostituirsi l'uno all'altro. Una dinamica diventata ancora più popolare grazie ai videogiochi di Insomniac, dove i due eroi combattono fianco a fianco.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

D'altronde Miles è ormai uno degli Spider-Man più conosciuti dal grande pubblico. Creato da Brian Michael Bendis e Sara Pichelli, debuttò nell'Universo Ultimate nel 2011, assumendo il ruolo di Spider-Man dopo la morte del Peter Parker di quella realtà. Successivamente è entrato nell'universo Marvel principale e il successo dei film Spider-Verse lo ha trasformato definitivamente in uno dei personaggi di punta della compagnia. Invece soffermandoci sul fronte di Peter Parker, il successo di Brand New Day rende difficile immaginare che Sony abbia fretta di separarsi da Holland.

Il quarto film ha incassato oltre 2,4 miliardi di dollari in tutto il mondo, ma nonostante questi risultati straordinari,ha recentemente invitato a. Il CEO di Sony Pictures Entertainment Ravi Ahuja, interrogato sul futuro della saga, ha lasciato intendere che lo studio vuole prendersi il tempo necessarioÈ quindi ancora troppo presto per considerare Miles Morales una presenza certa nel prossimo film.non hanno annunciato ufficialmente né il suo debutto né i dettagli del presunto nuovo contratto di

Ma tra le parole di Feige, le continue allusioni dello stesso Holland e quest'ultima indiscrezione, la domanda sembra ormai essere sempre meno se Miles Morales arriverà nel Marvel Cinematic Universe e sempre più quando accadrà. E Spider-Man 5 (che potrebbe aver già trovato il regista), almeno sulla carta, avrebbe tutto per rappresentare il momento ideale: Peter Parker potrebbe ritrovarsi per la prima volta dall'altra parte del rapporto che ha segnato i suoi primi anni da supereroe, passando da ragazzo guidato dagli Avengers a Spider-Man chiamato ad accompagnare qualcuno che sta muovendo i suoi primi passi dietro la maschera.