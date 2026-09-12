Spider-Man 5 ha già trovato il suo regista? Sony e Marvel sembrano avere le idee molto chiare

Pubblicazione: 12 settembre alle 08:30

Il futuro di Spider-Man al cinema potrebbe avere già trovato una delle sue prime certezze. Dopo l’enorme successo di Spider-Man: Brand New Day, Sony e Marvel sembrano infatti intenzionate a non cambiare una squadra che ha funzionato oltre ogni aspettativa: Destin Daniel Cretton sarebbe destinato a tornare dietro la macchina da presa anche per Spider-Man 5.

L’indicazione arriva da Deadline quasi incidentalmente, all’interno di un report dedicato a un altro progetto del regista. Cretton è infatti coinvolto nel nuovo film di, ma nel ricostruire la sua agenda futura la testata americana inserisce anche quello che definisce l’“inevitabile” prossimo capitolo di Spider-Man.

Non siamo ancora davanti a un annuncio ufficiale da parte di Sony Pictures o Marvel Studios, ed è quindi importante mantenere una certa cautela. Ma l’indiscrezione difficilmente sorprende considerando ciò che era emerso già nelle settimane successive all’uscita di Brand New Day. Amy Pascal aveva infatti manifestato apertamente la volontà di continuare a lavorare con Cretton. Parlando del futuro della saga, la produttrice aveva spiegato che il regista aveva impressionato tutti e che l’auspicio era quello di vederlo dirigere altri film di Spider-Man.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Interrogata più direttamente sulla possibilità di affidargli anche il quinto capitolo, Pascal aveva lasciato pochissimo spazio ai dubbi: “Se dipenderà da noi, sicuramente sì”. Anche Cretton, dal canto suo, non aveva chiuso affatto la porta. Dopo l’uscita di Brand New Day aveva raccontato a TheWrap di aver avuto un’esperienza estremamente positiva con Tom Holland, Zendaya, Kevin Feige, Amy Pascal e Tom Rothman, arrivando a descrivere il gruppo come una sorta di famiglia. Alla domanda sulla possibilità di lavorare nuovamente con loro aveva risposto:

“Sarei disponibile a fare un altro film con questa famiglia? Assolutamente sì”. - Destin Daniel Cretton

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

A rendere ancora più naturale una sua riconferma sono naturalmente i numeri.si è trasformato in un fenomeno ben superiore alle aspettative: il film ha dominato il box office nordamericano per sei settimane consecutive e ha raggiunto i 2,4 miliardi di dollari nel mondo. Già il debutto aveva dato la misura di quello che sarebbe successo nelle settimane successive.nel solo weekend d’apertura, di cui 360 milioni provenienti dal mercato nordamericano, celebrando quello che all’epoca era diventato il più grande esordio domestico della storia.

Cretton aveva raccolto un’eredità tutt’altro che semplice, visto che i primi tre Spider-Man con Tom Holland erano stati diretti da Jon Watts, mentre Brand New Day doveva inaugurare una fase differente della vita di Peter Parker dopo gli eventi di No Way Home. Sony conferma nella sinossi ufficiale che il quarto film riparte da un mondo che non ricorda più Peter Parker, con il ragazzo ormai impegnato a tempo pieno nella sua attività da Spider-Man.

Il regista aveva raccontato che l’obiettivo era proprio evitare una semplice escalation rispetto ai film precedenti. La filosofia dietro Brand New Day era piuttosto quella di non poter andare ancora “più in grande” e di dover quindi andare “più in profondità”, riportando Spider-Man verso una dimensione maggiormente street-level. Un approccio che, almeno dal punto di vista commerciale, ha pagato enormemente. E non stupisce quindi che già ad agosto Kevin Feige avesse confermato l’esistenza di piani per un quinto Spider-Man, mentre Pascal spingeva pubblicamente per mantenere Cretton al timone.