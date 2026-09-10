Il CEO di Sony svela perché Spider-Man Brand New Day è il terzo film più visto di sempre: il motivo ti sorprenderà
Spider-Man Brand New Day diventa il terzo film di maggior incasso della storia con 2,4 miliardi. Il CEO Sony svela perché il pubblico esce dal cinema in lacrime.
Quando pensi a Spider-Man, probabilmente ti vengono in mente acrobazie mozzafiato tra i grattacieli, battute sagaci e villain spettacolari. Non lacrime. Eppure Spider-Man: Brand New Day sta facendo esattamente questo: far piangere il pubblico. E non parliamo di qualche spettatore particolarmente sensibile, ma di un fenomeno diffuso che ha contribuito a trasformare il film nel terzo maggior incasso della storia del cinema, con oltre 2,4 miliardi di dollari al botteghino mondiale.
"Un po' diverso da alcuni dei più recenti film di supereroi. È ancora molto un film di supereroi, ci sono molte grandi scene d'azione, è molto divertente. Ma è emotivo. Alcune persone escono piangendo, quindi questo è qualcosa che chiaramente ha risonato con il pubblico." -Ravi Ahuj
Le parole del CEO di Sony confermano ciò che i numeri stavano già urlando: Brand New Day ha toccato una corda diversa rispetto alla produzione seriale di cinecomic degli ultimi anni. In un'epoca in cui il pubblico sembra aver sviluppato una certa stanchezza verso la formula consolidata dei film Marvel e DC, questo capitolo dell'Uomo Ragno diretto da Destin Daniel Cretton ha saputo riscoprire qualcosa che sembrava perduto: l'umanità.
"È stato davvero un lavoro di squadra incredibile", ha sottolineato Ahuja, riconoscendo il merito all'intero team creativo. "I nostri produttori, Kevin Feige e Amy Pascal, hanno fatto un lavoro straordinario, e il nostro studio cinematografico ha fatto un lavoro tremendo nel marketing e nella distribuzione." Il film è stato distribuito contemporaneamente su oltre 80.000 schermi in tutto il mondo, un record assoluto che ha amplificato l'impatto della pellicola.
Sony Pictures Entertainment non si aspettava numeri di questa portata. "È un risultato tremendo. Ovviamente non l'avevamo previsto", ha ammesso Ahuja con candore. "Pensavamo che avrebbe fatto incredibilmente bene, ma non sapevamo che avrebbe fatto così bene." La sincerità del CEO tradisce la consapevolezza che, nell'industria cinematografica contemporanea, anche i titoli più attesi possono rivelarsi deludenti al botteghino. Brand New Day ha sfidato ogni previsione.
Il successo di Brand New Day si inserisce in una strategia più ampia di Sony Pictures Entertainment, che il CEO ha definito come quella di un "mercante d'armi" dell'industria. A differenza dei grandi studios verticalmente integrati che possiedono proprie piattaforme streaming generaliste, Sony mantiene la sua indipendenza, permettendole di siglare accordi vantaggiosi con altri player del mercato.
Questa partnership con Netflix offre a Sony una certezza finanziaria che permette di correre rischi creativi maggiori. "Ci dà molta più certezza e la capacità di prendere qualche rischio creativo, poiché sappiamo come globalmente ripagherà quando raggiungeremo un particolare risultato al botteghino", ha chiarito il CEO.
Quanto alle possibili fusioni o acquisizioni, il CEO è stato netto: "La mega M&A, se vogliamo chiamarla così, ovvero acquistare una grande azienda mediatica diversificata o fondersi con una, non è una nostra priorità." La ragione è pragmatica: "È molto dirompente. Concludere un accordo, ottenere l'approvazione, il lavoro di integrazione ti fa tornare indietro di anni. E questa industria è dinamica ed in evoluzione, e devi davvero posizionarti per come si evolverà nei prossimi cinque-dieci anni, non solo affogare nella M&A."