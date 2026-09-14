Prime Video cancella Spider-Noir, ma due giorni dopo accade l’impensabile e la serie entra nella storia

Pubblicazione: 14 settembre alle 08:30

C'è qualcosa di profondamente ironico, quasi crudele, nel destino di Spider-Noir. Venerdì 8 settembre 2026, Amazon Prime Video ha annunciato che la serie non sarebbe tornata per una seconda stagione. Due giorni dopo, domenica sera, lo show ha conquistato cinque premi Emmy durante la cerimonia della seconda serata. Secondo gli esperti che tengono traccia di questi record, si tratta del maggior numero di Emmy mai vinti da una serie cancellata dopo la sua prima stagione. Un primato agrodolce che supera persino Lovecraft Country del 2020 e My World And Welcome to It del 1969, entrambe ferme a due statuette.

La domanda sorge spontanea: può un successo del genere invertire la rotta e convincerea fare marcia indietro. O magari spingere Sony a proporre lo show ad altri network. Oren Uziel, co-showrunner e produttore esecutivo della serie, non sembra particolarmente ottimista sul tema. "Non ci siamo ancora arrivati", ha dichiarato in esclusiva a Variety quando gli è stato chiesto di. "Letteralmente non conosco gli aspetti legali e le complicazioni di tutto questo. Ma mi aspetto che sia una proposta complicata".

Eppure, se ci fosse stata una seconda stagione, Uziel aveva già iniziato a ragionare su alcune idee concrete. Ben Reilly, interpretato da Nicolas Cage, mantiene i suoi poteri da Spider alla fine della prima stagione, il che apre facilmente la porta a un nuovo caso da risolvere. "Se avessi potuto scegliere, probabilmente avrei optato per un'altra location", ha spiegato Uziel. "Ci sono così tanti noir ambientati a Los Angeles in cui avremmo potuto immergerci. Ci sono noir europei in cui avremmo potuto immergerci. Ci sono altri posti dove andare. Stai iniziando nel 1933. Dove sta andando tutto questo? Sta andando verso un periodo catastrofico, la Seconda Guerra Mondiale. C'era molto storytelling che avrebbe potuto accadere lì".

Spider-Noir, fonte: Sony Pictures Television

La prima stagione di Spider-Noir era ambientata a New York ma girata a Los Angeles, quindi l'idea di spostare effettivamente l'ambientazione sulla West Coast non è così inverosimile. "Los Angeles per Los Angeles, quanto sarebbe stato bello?", ha aggiunto Uziel con una punta di nostalgia. Quando è stato raggiunto mercoledì, Uziel era ancora su una sorta di nuvola dopo le vittorie agli Emmy. "È il mio primo show televisivo, quindi è stata la mia prima esperienza agli Emmy", ha raccontato.

"Avevamo 11 nomination, il che significava avere 11 gruppi di membri della crew presenti. Sembrava che tutti quelli con cui avevo realizzato lo show fossero lì, perché in un certo senso lo erano. Anche le persone che non erano nominate si sono presentate. È sembrata una grande famiglia riunita per celebrare insieme". - Oren Uziel

Spider-Noir, fonte: Sony Pictures Television

Ma il tempismo dell'annuncio di venerdì era stato piuttosto sfortunato:era appena stata colpita da una cattiva notizia. Perdere gli Emmy avrebbe reso tutto ancora più amaro. Ma non è andata così. "All'inizio pensavo che fosse un tempismo deludente",. "Non volevo che le persone andassero a questa grande serata di domenica dovendo preoccuparsi o pensare a qualcosa di deludente o triste. Ma la verità è che è diventata una sorta di grande celebrazione di ciò che abbiamo realizzato insieme".

Tutto è iniziato con la prima vittoria della serata, per la migliore performance stunt. Ma poi ha continuato a vincere: per il montaggio del suono per una serie comedy o drama di un'ora, design dei titoli di testa, effetti visivi speciali in un singolo episodio e fotografia per una serie di un'ora. "Quando abbiamo vinto un premio, ci siamo tutti emozionati molto e poi ha iniziato a crescere a valanga", ha detto Uziel. "È stato come quando sei a una partita di softball dei tuoi figli e vuoi solo che riescano a battere. Poi iniziano a battere, quindi inizi a sentirti bene".

Allo stesso tempo, le vittorie erano agrodolci.

"Realizzare questo show è stata la migliore esperienza della mia vita professionale e siamo riusciti a fare esattamente quello che ci eravamo prefissati di fare. Il mio più grande rimpianto nel non avere un'altra stagione è che non posso rifarlo con queste persone. Non ho lo show o il film già pronto per rimettere tutti insieme". - Oren Uziel

"Abbiamo realizzato uno show molto autoconclusivo. C'è una ragione per cui abbiamo reso omaggio a questi vecchi noir. La storia inizia quando il cliente entra nell'ufficio del detective privato e finisce quando risolve il caso. Quindi era ben chiuso. Abbiamo raccontato una storia. È sembrato un po' come un film lungo. Quindi è agrodolce non tornare subito al lavoro con questo cast e questa crew. Ma non ho rimpianti". - Oren Uziel

Spider-Noir, fonte: Sony Pictures Television

Uziel è molto zen riguardo alla notizia della cancellazione.

In realtà, Uziel ha apprezzato così tanto il processo di Spider-Noir che, anche senza lo show, sta cercando di riportare la crew e le star su un altro progetto. "Si tratta di trovare qualcosa di divertente, succoso, inaspettato e unico su cui lavorare di nuovo con questa crew", ha detto. "Quello che è successo domenica con le vittorie agli Emmy non è una grande sorpresa perché sono tutti così bravi in quello che fanno. Hanno elevato tutto ciò che volevo fare e io sono diventato migliore lavorando con loro. Quindi si tratta di trovare un'altra cosa, radunare le truppe e divertirsi di nuovo".

E sì, questo include la riunione con Nicolas Cage. "Ne abbiamo parlato un po' e ci sentiamo allo stesso modo", ha rivelato. "È triste non farlo di nuovo, ma siamo anche riusciti a fare esattamente quello che ci eravamo prefissati di fare. Ed è una tale star. È un vero protagonista. Realizzare questi otto episodi, il suo primo show televisivo, è stato un sogno. Quindi mi piacerebbe rifarlo con Nick". Nell'annunciare la fine di Spider-Noir, Prime Video e Sony hanno dichiarato di essere vicini a scegliere la prossima serie nel mondo dello Spider-Man Universe di Sony.

Spider-Noir, fonte: Sony Pictures Television

. "Hanno persone che lavorano su tutte queste cose", ha detto. "Mi piacerebbe sempre consigliare e partecipare perché mi è piaciuto. So quali sono le sfide e quali possono essere le ricompense". Per quanto riguarda i fan,ha suggerito di. Poiché lo show era offerto sia a colori che in bianco e nero, pensa che gli spettatori dovrebbero provare il formato che non hanno visto la prima volta. "Si trattava di creare qualcosa che i fan di Spider-Man e del noir avrebbero amato",

"Quindi sono profondamente grato. Guardatelo di nuovo. C'è così tanto lì dentro, ci sono così tanti livelli. È in bianco e nero. È a colori". Inoltre, Uziel ha ammesso di non amare il termine "cancellato", dato che considerava la prima stagione una storia autoconclusiva. "Abbiamo raccontato una storia, ed è tipo: 'Vuoi investire nel spendere i soldi?' Queste cose sono costose. Anche se non tanto quanto internet continua a sostenere, tra l'altro. La gente continua a dire che è costato 400 milioni di dollari. E io ho pensato: 'Wow, sarebbe stato fantastico'".

Una storia di successo artistico che si scontra con le logiche industriali dello streaming. Spider-Noir entra nella storia degli Emmy dalla porta di servizio, quella riservata agli show che brillano ma non abbastanza da giustificare gli investimenti necessari per una seconda stagione.