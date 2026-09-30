Spider-Man: la Saga del Clone sta per diventare una serie live-action, ma Peter Parker resta un’incognita
La Saga del Clone di Spider-Man si prepara al debutto live-action: Sony e Amazon lavorano a una serie incentrata su Ben Reilly e Kaine Parker.
L'universo di Spider-Man potrebbe essere pronto a giocarsi una delle sue carte più folli e controverse: Amazon e Sony stanno infatti lavorando a una nuova serie live-action ispirata alla celebre Saga del Clone dei fumetti Marvel, e il progetto sarebbe ormai vicino a ricevere il via libera da Prime Video. A riportarlo è Deadline, secondo cui al centro della storia dovrebbero esserci Ben Reilly e Kaine Parker, due personaggi legati indissolubilmente a Peter Parker e a uno dei capitoli più complicati dell'intera storia editoriale dell'Uomo Ragno.
Nei fumetti Ben Reilly è un clone di Peter Parker che, dopo essere sopravvissuto allo scontro con l'originale, abbandona New York e costruisce una nuova identità. Il suo stesso nome è un omaggio alle persone più importanti nella vita di Peter: “Ben” viene da zio Ben, mentre “Reilly” è il cognome da nubile di zia May. Quando torna a New York, Ben assume poi l'identità di Scarlet Spider e finisce nuovamente coinvolto nella vita di Peter, con la Clone Saga che arriverà persino a mettere in discussione quale dei due sia davvero l'originale, dando vita a uno dei colpi di scena più discussi nella storia di Spider-Man.
Kaine rappresenta invece l'altra faccia dell'esperimento. È un clone imperfetto di Peter, segnato fisicamente dalla degenerazione cellulare e inizialmente molto più violento di Ben ed anche il suo percorso cambierà radicalmente nel corso degli anni, fino a portarlo a indossare a sua volta il costume di Scarlet Spider. Ed è proprio su questi due personaggi che dovrebbe concentrarsi la nuova serie, poiché una delle versioni riportate da Deadline sostiene che Ben e Kaine scopriranno di essere cloni e dovranno fare i conti con questa rivelazione mentre affrontano altri duplicati.
Resta poi inevitabile una domanda: che fine farà Peter Parker? Ben Reilly e Kaine sono nati nei fumetti proprio come copie genetiche di Peter, rendendo estremamente difficile raccontarne le origini senza fare almeno riferimento allo Spider-Man originale. Al momento, però, non è stato annunciato alcun attore per Peter Parker e Deadline non conferma che il personaggio apparirà nella serie. Proprio le possibili modifiche alle origini dei due protagonisti potrebbero quindi servire ad adattare la Clone Saga ai limiti e alle necessità dell'universo televisivo di Sony.
C'è inoltre una curiosità che rende la situazione ancora più particolare. Ben Reilly è un nome che il pubblico di Prime Video ha già incontrato recentemente grazie a Spider-Noir, dove Nicolas Cage interpretava proprio un personaggio con quel nome. Nei fumetti Spider-Man Noir è invece una versione alternativa di Peter Parker, mentre la serie aveva cambiato la sua identità a causa delle limitazioni legate ai diritti. Per il momento non ci sono informazioni sul cast, sulle riprese o su una possibile finestra di uscita, ma la scelta di Ben Reilly e Kaine rappresenterebbe già una svolta importante: dopo Spider-Noir, Sony e Amazon sembrano intenzionate a scavare ancora più in profondità nella mitologia dell'Uomo Ragno, portando per la prima volta in live-action una delle storie più ambiziose, complicate e controverse mai costruite attorno a Peter Parker.