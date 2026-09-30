Spider-Man: la Saga del Clone sta per diventare una serie live-action, ma Peter Parker resta un’incognita

Pubblicazione: 30 settembre alle 09:15

L'universo di Spider-Man potrebbe essere pronto a giocarsi una delle sue carte più folli e controverse: Amazon e Sony stanno infatti lavorando a una nuova serie live-action ispirata alla celebre Saga del Clone dei fumetti Marvel, e il progetto sarebbe ormai vicino a ricevere il via libera da Prime Video. A riportarlo è Deadline, secondo cui al centro della storia dovrebbero esserci Ben Reilly e Kaine Parker, due personaggi legati indissolubilmente a Peter Parker e a uno dei capitoli più complicati dell'intera storia editoriale dell'Uomo Ragno.

Il progetto nasce dall'accordo traper sviluppare serie ambientate nell'universo dei personaggi Marvel controllati da Sony. A occuparsi della sceneggiatura sarà, creatore di American Born Chinese, mentre tra i produttori esecutivi dovrebbero tornare Amy Pascal, Phil Lord e Christopher Miller. Ma è soprattutto la scelta della storia a rendere il progetto decisamente interessante, visto che la serie dovrebbe prendere ispirazionedopo che Marvel aveva recuperato una vicenda iniziata molti anni prima.

Nei fumetti Ben Reilly è un clone di Peter Parker che, dopo essere sopravvissuto allo scontro con l'originale, abbandona New York e costruisce una nuova identità. Il suo stesso nome è un omaggio alle persone più importanti nella vita di Peter: “Ben” viene da zio Ben, mentre “Reilly” è il cognome da nubile di zia May. Quando torna a New York, Ben assume poi l'identità di Scarlet Spider e finisce nuovamente coinvolto nella vita di Peter, con la Clone Saga che arriverà persino a mettere in discussione quale dei due sia davvero l'originale, dando vita a uno dei colpi di scena più discussi nella storia di Spider-Man.

Kaine rappresenta invece l'altra faccia dell'esperimento. È un clone imperfetto di Peter, segnato fisicamente dalla degenerazione cellulare e inizialmente molto più violento di Ben ed anche il suo percorso cambierà radicalmente nel corso degli anni, fino a portarlo a indossare a sua volta il costume di Scarlet Spider. Ed è proprio su questi due personaggi che dovrebbe concentrarsi la nuova serie, poiché una delle versioni riportate da Deadline sostiene che Ben e Kaine scopriranno di essere cloni e dovranno fare i conti con questa rivelazione mentre affrontano altri duplicati.

Tra questi, almeno nei fumetti, compare anche, un altro clone dotato della capacità di modificare il proprio corpo. Ma c'è un dettaglio importante: questa potrebbe non essere la storia che vedremo effettivamente sullo schermo. Le fonti consultate da Deadline forniscono infatti indicazioni contrastanti e, secondo un'altra versione, la serie, arrivando persino a cambiare il modo in cui nasce il loro legame con la clonazione. I fumetti sarebbero quindi una fonte d'ispirazione piuttosto che una traccia da seguire fedelmente.

Resta poi inevitabile una domanda: che fine farà Peter Parker? Ben Reilly e Kaine sono nati nei fumetti proprio come copie genetiche di Peter, rendendo estremamente difficile raccontarne le origini senza fare almeno riferimento allo Spider-Man originale. Al momento, però, non è stato annunciato alcun attore per Peter Parker e Deadline non conferma che il personaggio apparirà nella serie. Proprio le possibili modifiche alle origini dei due protagonisti potrebbero quindi servire ad adattare la Clone Saga ai limiti e alle necessità dell'universo televisivo di Sony.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

C'è inoltre una curiosità che rende la situazione ancora più particolare. Ben Reilly è un nome che il pubblico di Prime Video ha già incontrato recentemente grazie a Spider-Noir, dove Nicolas Cage interpretava proprio un personaggio con quel nome. Nei fumetti Spider-Man Noir è invece una versione alternativa di Peter Parker, mentre la serie aveva cambiato la sua identità a causa delle limitazioni legate ai diritti. Per il momento non ci sono informazioni sul cast, sulle riprese o su una possibile finestra di uscita, ma la scelta di Ben Reilly e Kaine rappresenterebbe già una svolta importante: dopo Spider-Noir, Sony e Amazon sembrano intenzionate a scavare ancora più in profondità nella mitologia dell'Uomo Ragno, portando per la prima volta in live-action una delle storie più ambiziose, complicate e controverse mai costruite attorno a Peter Parker.