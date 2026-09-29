Spider-Man: Brand New Day potrebbe tornare al cinema, ma con nuove scene e diverse sorprese

Pubblicazione: 29 settembre alle 08:15

Spider-Man: Brand New Day potrebbe non aver ancora finito di sorprendere il pubblico. Dopo una corsa al box office che lo ha trasformato in uno dei più grandi successi della storia del cinema, Sony starebbe infatti preparando il ritorno del film nelle sale, ma con una differenza tutt'altro che trascurabile: la nuova versione dovrebbe contenere scene mai viste prima. Secondo quanto riportato da Deadline, lo studio starebbe lavorando a una riedizione cinematografica dell'ultimo Spider-Man con Tom Holland.

Precisiamo che il progetto non è stato ancora annunciato ufficialmente dae, soprattutto, al momento non sarebbe stata fissata. Le fonti della testata sostengono però chee che il nuovo montaggio dovrebbe recuperare materiale rimasto fuori dalla versione arrivata nei cinema lo scorso luglio. Tra le aggiunte più interessanti ci sarebbe, un personaggio ben conosciuto dagli spettatori delle serie Marvel ambientate a New York.

Claire è infatti l'infermiera che nel corso degli anni ha incrociato la strada di diversi vigilanti e Dawson l'ha interpretata in Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist e The Defenders. La sua presenza in Spider-Man: Brand New Day, però, non era mai arrivata sul grande schermo, con la stessa attrice che aveva precedentemente raccontato di aver girato una scena per il film, successivamente eliminata dal montaggio definitivo. Ora proprio quella sequenza sarebbe tra i contenuti che Sony starebbe valutando di recuperare per la riedizione.

E Claire Temple potrebbe essere soltanto l'inizio, visto che le indiscrezioni parlano di altre sorprese contenute nel materiale aggiuntivo, senza però rivelare quali personaggi o sequenze potrebbero essere coinvolti. Non è quindi ancora chiaro quanto sarà più lunga questa nuova versione né se si tratterà semplicemente di qualche minuto aggiuntivo o di un'operazione più consistente.

La scelta di riportarenei cinema non sorprende considerando i numeri raggiunti dal film, poichéè diventato il maggiore incasso di sempre al box office nordamericano e ha raggiunto circa, piazzandosi tra i film con i maggiori incassi della storia. Un risultato che ha permesso al nuovo, che fino a questo momento rappresentava il vertice commerciale della saga cinematografica dell'Uomo Ragno.

Sony, insomma, avrebbe ancora parecchi motivi per provare a prolungare la permanenza del film nelle sale, ma dietro l'operazione potrebbe esserci anche quanto accaduto proprio in questi giorni con Avengers: Endgame. Marvel ha infatti riportato al cinema il blockbuster del 2019 con Avengers: Endgame Encore, una nuova versione contenente materiale aggiuntivo legato ad Avengers: Doomsday. L'operazione ha prodotto risultati notevoli, con circa 86 milioni di dollari raccolti globalmente nel primo weekend della riedizione.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Un successo che difficilmente sarà passato inosservato a Sony. Il precedente esiste inoltre proprio all'interno della saga di Spider-Man. Nel 2022 Spider-Man: No Way Home tornò nei cinema con la cosiddetta The More Fun Stuff Version, caratterizzata da circa undici minuti di materiale aggiuntivo. Quella riedizione riuscì ad aggiungere altri milioni al già enorme incasso del film. Con Brand New Day, però, la posta in gioco sarebbe ancora più alta. Il film ha già stabilito numerosi record e una nuova uscita potrebbe permettergli di avvicinarsi ulteriormente ai titoli che occupano le primissime posizioni della classifica mondiale degli incassi.

Allo stesso tempo,offrirebbe agli spettatori che lo hanno già visto un motivo concreto per tornare in sala. Epotrebbe avere anche un altro significato.ha infatti rafforzato ulteriormente i collegamenti tra Spider-Man e il lato, anche grazie alla presenza di personaggi come Punisher.renderebbe ancora più evidente quel legame con il mondo introdotto anni fa attraverso Daredevil e le altre serie Marvel. Per ora, comunque, bisognerà attendere.

Sony non ha ancora annunciato ufficialmente né la riedizione né la sua eventuale data d'uscita. Secondo le indiscrezioni, lo studio potrebbe scegliere un periodo relativamente tranquillo del calendario cinematografico, in modo da assicurarsi nuovamente un buon numero di schermi, compresi quelli nei formati premium. Una cosa appare però sempre più chiara: dopo aver dominato il box office per settimane con numeri da record, Spider-Man: Brand New Day potrebbe essere pronto a tornare al cinema quando sembrava ormai avviato verso la fine della sua corsa. E questa volta gli spettatori potrebbero avere qualcosa di completamente nuovo da vedere.