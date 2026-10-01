Spider-Man: Brand New Day, le due Steelbook 4K sbarcano su Amazon Italia: aperti i preorder

Pubblicazione: 01 ottobre alle 16:16

Scegliere quale edizione di Spider-Man: Brand New Day aggiungere alla propria collezione potrebbe essere più difficile del previsto. Dopo aver svelato l'arrivo del film di Destin Daniel Cretton in digitale e su supporto fisico, Sony ha infatti preparato anche per l'Italia ben due diverse Steelbook 4K, entrambe già comparse in preorder su Amazon e dedicate alla nuova avventura di Peter Parker.

Le due edizioni sono già apparse sue permettono ai collezionisti di scegliere tra. E per chi proprio non riuscisse a decidere, naturalmente, rimane sempre la possibilità di portarsele a casa entrambe. Le due versioni vengono indicate semplicemente comeed entrambe contengono

A cambiare è soprattutto la custodia metallica, con due copertine differenti dedicate al nuovo film con Tom Holland, una scelta che punta chiaramente ai collezionisti, chiamati così a decidere quale versione aggiungere alla propria raccolta. Non si tratta, inoltre, di edizioni destinate esclusivamente ad Amazon. Sia la Variante A che la Variante B sono prenotatili 35,99 euro, entrambe con una disponibilità a partire dal 16 dicembre 2026.

Full look at the ‘Spider-Man: Brand New Day’ 4K UHD Steelbooks pic.twitter.com/TwZbPpRmSH — 🖤 Buy Physical Media 🖤 (@VHSDVDBLURAY4K) September 29, 2026

Chi invece non fosse interessato alle confezioni metalliche potrà puntare sulla normale edizione contenente 4K Ultra HD e Blu-ray, attualmente proposta dallo stesso rivenditore a 27,99 euro. Una differenza di prezzo relativamente contenuta che potrebbe rendere le Steelbook particolarmente appetibili per i collezionisti. Non mancheranno naturalmente i contenuti extra, con approfondimenti dedicati al ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man, alla regia di Destin Daniel Cretton, alla realizzazione delle sequenze d'azione e del nuovo costume, oltre a materiale dietro le quinte e altri contributi sulla produzione.