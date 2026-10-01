Spider-Man: Brand New Day, le due Steelbook 4K sbarcano su Amazon Italia: aperti i preorder
Spider-Man: Brand New Day avrà due Steelbook 4K anche in Italia: entrambe le edizioni sono già comparse in preorder su Amazon.
Scegliere quale edizione di Spider-Man: Brand New Day aggiungere alla propria collezione potrebbe essere più difficile del previsto. Dopo aver svelato l'arrivo del film di Destin Daniel Cretton in digitale e su supporto fisico, Sony ha infatti preparato anche per l'Italia ben due diverse Steelbook 4K, entrambe già comparse in preorder su Amazon e dedicate alla nuova avventura di Peter Parker.
A cambiare è soprattutto la custodia metallica, con due copertine differenti dedicate al nuovo film con Tom Holland, una scelta che punta chiaramente ai collezionisti, chiamati così a decidere quale versione aggiungere alla propria raccolta. Non si tratta, inoltre, di edizioni destinate esclusivamente ad Amazon. Sia la Variante A che la Variante B sono prenotatili 35,99 euro, entrambe con una disponibilità a partire dal 16 dicembre 2026.
Chi invece non fosse interessato alle confezioni metalliche potrà puntare sulla normale edizione contenente 4K Ultra HD e Blu-ray, attualmente proposta dallo stesso rivenditore a 27,99 euro. Una differenza di prezzo relativamente contenuta che potrebbe rendere le Steelbook particolarmente appetibili per i collezionisti. Non mancheranno naturalmente i contenuti extra, con approfondimenti dedicati al ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man, alla regia di Destin Daniel Cretton, alla realizzazione delle sequenze d'azione e del nuovo costume, oltre a materiale dietro le quinte e altri contributi sulla produzione.