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Spider-Man: Brand New Day, le due Steelbook 4K sbarcano su Amazon Italia: aperti i preorder

Spider-Man: Brand New Day avrà due Steelbook 4K anche in Italia: entrambe le edizioni sono già comparse in preorder su Amazon.

di Alberto Rossi
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Scegliere quale edizione di Spider-Man: Brand New Day aggiungere alla propria collezione potrebbe essere più difficile del previsto. Dopo aver svelato l'arrivo del film di Destin Daniel Cretton in digitale e su supporto fisico, Sony ha infatti preparato anche per l'Italia ben due diverse Steelbook 4K, entrambe già comparse in preorder su Amazon e dedicate alla nuova avventura di Peter Parker.

Le due edizioni sono già apparse su Amazon Italia e permettono ai collezionisti di scegliere tra due artwork completamente differenti. E per chi proprio non riuscisse a decidere, naturalmente, rimane sempre la possibilità di portarsele a casa entrambe. Le due versioni vengono indicate semplicemente come Steelbook Variante A e Steelbook Variante B ed entrambe contengono Spider-Man: Brand New Day in Blu-ray Ultra HD 4K e Blu-ray.

A cambiare è soprattutto la custodia metallica, con due copertine differenti dedicate al nuovo film con Tom Holland, una scelta che punta chiaramente ai collezionisti, chiamati così a decidere quale versione aggiungere alla propria raccolta. Non si tratta, inoltre, di edizioni destinate esclusivamente ad Amazon. Sia la Variante A che la Variante B sono prenotatili 35,99 euro, entrambe con una disponibilità a partire dal 16 dicembre 2026.

Chi invece non fosse interessato alle confezioni metalliche potrà puntare sulla normale edizione contenente 4K Ultra HD e Blu-ray, attualmente proposta dallo stesso rivenditore a 27,99 euro. Una differenza di prezzo relativamente contenuta che potrebbe rendere le Steelbook particolarmente appetibili per i collezionisti. Non mancheranno naturalmente i contenuti extra, con approfondimenti dedicati al ritorno di Tom Holland nei panni di Spider-Man, alla regia di Destin Daniel Cretton, alla realizzazione delle sequenze d'azione e del nuovo costume, oltre a materiale dietro le quinte e altri contributi sulla produzione.

Per il momento, però, per i collezionisti italiani la scelta è già piuttosto difficile: Variante A o Variante B? Le due Steelbook di Spider-Man: Brand New Day sono comparse in preorder e aggiungono altre due tentazioni alla lunga lista di edizioni dedicate al ritorno di Peter Parker.

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