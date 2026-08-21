Spider-Man: Brand New Day fa la storia in Italia: è il cinecomic più visto di sempre

Pubblicazione: 21 agosto alle 08:15

Nell'epoca dei cinecomic ad alto budget, dove ogni weekend sembra portare con sé una nuova battaglia tra giganti del botteghino, la sfida appariva alquanto complicata. Eppure Spider-Man: Brand New Day ha fatto qualcosa di straordinario, qualcosa che nemmeno i più ottimisti prevedevano con questa rapidità. Con 33.262.422 milioni di euro di incasso e 4.133.535 milioni di spettatori nelle sale italiane, il nuovo capitolo dell'Uomo Ragno con Tom Holland e Zendaya ha stabilito un traguardo storico nel nostro Paese, diventando il cinecomic di maggior successo e più visto di sempre.

Il dato non è semplicemente un numero da celebrare per. Rappresenta un fenomeno culturale che dice molto sul rapporto speciale tra il. Un legame che affonda le radici nella storia del personaggio, nella sua umanità, nella sua capacità di rappresentare le paure e le speranze di chiunque si sia mai sentito inadeguato di fronte alle sfide della vita.

Il risultato italiano riflette un successo straordinario su scala globale, dove la pellicola ha superato la soglia dei due miliardi di dollari in soli 19 giorni, diventando il secondo film più rapido della storia a raggiungere questa cifra ed entrando nel ristrettissimo club di appena otto opere cinematografiche. Un'impresa che mette nel mirino colossi come Avengers: Infinity War e Star Wars Il: risveglio della Forza, titoli che hanno segnato intere generazioni di spettatori.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

Sia in Italia sia a livello internazionale, Spider-Man Brand New Day rappresenta il più grande incasso di sempre per Sony, superando il precedente record di Spider-Man No Way Home. Quest'ultimo, arrivato al termine della propria permanenza nelle sale italiane a 24.938.772 euro con 3.384.660 presenze, sembrava aver fissato un'asticella difficilmente superabile. Invece il nuovo capitolo è riuscito a oltrepassare quel risultato economico mentre si trova soltanto alla seconda settimana di programmazione.

Il confronto tra i due film restituisce anche un elemento particolare che merita attenzione.ha già superatosul piano degli incassi, ma non ancora su quello delle presenze totali. Gli spettatori registrati per il nuovo titolo sono infattialla seconda settimana, mentre No Way Home aveva raggiunto quotaal termine dell'intera programmazione. La distanza tra i due dati evidenzia una differenza nel valore medio del biglietto tra le due uscite, probabilmente legata a fattori come

Spider-Man: Brand New Day, molto apprezzato anche dalla critica specializzata, ha conquistato una serie imponente di record al box office italiano che va ben oltre il primato assoluto. Il film ha ottenuto il miglior fine settimana d'esordio del 2026 e il più alto di sempre per un'uscita estiva nel mese di luglio, oltre al miglior debutto per un film Marvel in un weekend non festivo e per un titolo incentrato su un singolo supereroe. Il progetto segna anche la miglior partenza di sempre per il franchise dell'Uomo Ragno, superando anche i risultati della trilogia diretta da Sam Raimi nei primi anni Duemila.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

A livello generale, il film con Tom Holland e Zendaya si attesta come secondo miglior debutto per una produzione statunitense da marzo 2021 e per un cinecomic Marvel, preceduto soltanto da Avengers:° Endgame, il colossale finale della Saga dell'Infinito che ha incassato oltre 2,7 miliardi di dollari nel mondo. Brand New Day si posiziona inoltre come terzo miglior weekend di lancio di sempre per un film americano distribuito in Italia, una dimostrazione tangibile di quanto il Bel Paese ami questo personaggio mascherato.

Il nuovo record assume particolare rilievo proprio per il momento in cui è stato raggiunto. Spider-Man: Brand New Day continua infatti a occupare stabilmente il primo posto del box office italiano e, nonostante sia entrato nella seconda settimana di programmazione, mantiene un ritmo di incassi sostenuto. Nella giornata di sabato 8 agosto il film ha raccolto 1.420.415 euro. Rispetto al sabato precedente, quando aveva incassato 3.207.559 euro, si è registrata una diminuzione del 56 per cento. Il calo, fisiologico per qualsiasi titolo dopo l'esplosivo weekend d'apertura, non ha tuttavia impedito al cinecomic di oltrepassare in pochi giorni il risultato conclusivo raggiunto da Spider-Man No Way Home.

Spider-Man: Brand New Day, fonte: Sony Pictures

La solidità della performance emerge anche osservando il rapporto con gli altri film attualmente presenti sul mercato italiano. Il cinecomic conserva la prima posizione e continua a registrare incassi giornalieri superiori al milione di euro. A rafforzare ulteriormente il risultato contribuisce la media per cinema, che rimane la più elevata tra i principali titoli in programmazione. Anche in questa fase della sua corsa, Brand New Day procede con un ritmo superiore a quello registrato da Odissea e da Avengers: Endgame, due titoli che hanno segnato rispettivamente l'estate 2026 e la storia del cinema supereroistico.

Nel frattempo, proprio L'Odissea continua a rappresentare l'altro grande fenomeno dell'estate cinematografica italiana. Il film distribuito da Universal è arrivato alla quarta settimana di programmazione e ha superato la soglia dei 43 milioni di euro. Dal 16 luglio, L'Odissea ha infatti raggiunto esattamente 43.025.309 euro, con 5.169.843 spettatori, consolidando una corsa già particolarmente significativa al botteghino italiano. Cosa rende Spider-Man: Brand New Day così speciale agli occhi del pubblico italiano? Probabilmente è la capacità del personaggio di parlare un linguaggio universale, quello della crescita personale, del sacrificio, della responsabilità. Valori che, a giudicare dai risultati al botteghino, sono ancora molto importanti per il pubblico di tutto il mondo.