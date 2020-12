Sappiamo già da tempo chedirigerà un nuovo film didi cui curerà anche la sceneggiatura insieme a insieme a Krysty Wilson-Cairns. La sceneggiatrice che collaborerà col premio Oscar Taika Waititi è autrice degli script didi Sam Mendes edi Edgar Wright e ha vinto il BAFTA Award for Outstanding British Film of the Year proprio per 1917.

A margine dell’Investor Day in cui la Disney ha svelato tutte le principali novità previste in streaming su Disney+ e al cinema nei prossimi anni, Taika Waititi ha pubblicato un ironico aggiornamento su Instagram, che vi abbiamo già segnalato durante la nostra coverage dell’evento. Nel post, che ripubblichiamo qua sotto. Il regista “trolla i troll”, scrivendo:

Cosa? In qualità di fan storico di Star Wars sono così arrabbiato per quello che sto per fare per rovinarlo!

Scorrendo fra i vari like e commenti delle celebrità, da Josh Brolin a Bryce Dallas Howard, intervenute nella discussione, possiamo scorgere anche quelli di Mark Ruffalo, che scrive “Sono disponibile!” e Jason Momoa che aggiunge “Ca**o sì, puoi contare su di me”.

L’ultimo capitolo della saga arrivato al cinema è Star Wars: l’Ascesa di Skywalker.

Nel cast tornano Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Nuovi membri del cast sono Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Nel 2023 il franchise tornerà in sala con Star Wars: Rogue Squadron, la pellicola diretta da Patty Jenkins. Il film, come spiegato dalla regista, sarà una storia originale ispirata ai videogiochi e ai fumetti di Rogue Squadron (ECCO I PRIMI DETTAGLI).

