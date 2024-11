Stranger Things 5: ecco i titoli degli episodi, l'anno di ambientazione e la conferma dell'uscita in streaming

Redattore per badtaste.

Pubblicazione: 06 novembre alle 15:05

Nel giorno dell’anniversario della scomparsa di Will Byers, festeggiato dai fan di tutto il mondo come lo Stranger Things Day, Netflix annuncia che la quinta e ultima stagione dell’amatissima serie arriverà nel 2025. Per l’occasione è stato diffuso un video teaser contenente tutti i titoli degli episodi della stagione finale di “Stranger Things”.

La storia, inoltre, partirà nell’autunno del 1987, quando inizierà l'ultima avventura dei protagonisti.