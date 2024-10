Stranger Things 5: le nuove foto dal set anticipano qualche spoiler sul personaggio di Linda Hamilton

Pubblicazione: 18 ottobre alle 14:30

Dal set della stagione 5 di Stranger Things sono arrivate nuove foto che mostrano la controfigura di Linda Hamilton impegnata nella realizzazione di alcune scene.

Le anticipazioni sull'ultima stagione

Inizialmente era stata riportata la notizia che fosse proprio la star di Terminator impegnata nei ciak a Palmetto in Georgia, informazione poi smentita, spiegando che si trattava della sua controfigura.

Per ora la produzione della serie creata dai fratelli Duffer non ha svelato i dettagli del nuovo personaggio, ma dal look e dai dettagli emersi dal set sembra chiaro che si tratti di una persona coinvolta nel mondo militare.

I ciak sono stati realizzati sul set della stazione radio WSQK, luogo già apparso più volte nella serie creata dai fratelli Duffer.

Linda Hamilton ha ammesso in precedenza di essere una grande fan di Stranger Things e, pur essendo felice, è un po' dispiaciuta perché non guarda mai i progetti in cui recita, ritrovandosi quindi in difficoltà ora che sarà coinvolta nell'ultima stagione perché questo vorrà dire che non vedrà l'epilogo della storia.

Netflix non ha ancora svelato quando debutterà l'ultima stagione di Stranger Things sugli schermi nel 2025. La realizzazione delle puntate è stata più volte posticipata a causa degli scioperi avvenuti a Hollywood un anno fa.