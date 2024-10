Stranger Things, il cast in lacrime per il finale della serie: David Harbour anticipa grandi emozioni

Pubblicazione: 19 ottobre alle 22:59

Ancora non sappiamo quando andrà in onda l'ultima stagione di Stranger Things (se non che uscirà nel 2025), e nell'attesa le dichiarazioni del cast stanno facendo aumentare sempre di più il senso di anticipazione.

Posso essere molto critico riguardo a questa serie. Nell'ottavo episodio hanno fatto tutto giusto, è il miglior episodio che abbiano mai fatto.

Partecipando al podcast Happy Sad Confused,(Jim Hopper) si è sbilanciato sull'ottava puntata della quinta stagione, che sarà il finale, e ha espresso grande apprezzamento sulla conclusione:

Mentre stavamo leggendo la fine dell'episodio — solo leggendo — le persone hanno iniziato a piangere. Negli ultimi 20 minuti, c’era solo pianto incontrollabile, ondate di persone diverse. Il mio preferito è stato Noah Schnapp! Il fatto è che per questi ragazzi ha rappresentato la loro infanzia. Hanno iniziato la serie quando avevano 11 e 12 anni, e ora stiamo leggendo [il finale]. Sono passati 10 anni, e riflettiamo su questo concetto, ed è fatto così bene, è così bello. È un episodio fantastico, ed è una stagione fantastica. Vi piacerà!

La sola lettura del copione, a quanto pare, ha provocato commozione nel cast:

Nella serie torneranno i giovani Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin e Noah Schnapp.