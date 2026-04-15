Stroncato dalla critica, ma amato dal pubblico: questo film con Mark Wahlberg è un successo in streaming

Pubblicazione: 15 aprile alle 10:00

A volte i film più interessanti non sono quelli che conquistano i critici, ma quelli che entrano nel cuore del pubblico e ci restano. Four Brothers, il thriller d'azione del 2005 diretto da John Singleton con Mark Wahlberg protagonista, è la prova vivente di questo fenomeno. Oltre vent'anni dopo la sua uscita nelle sale, il film sta vivendo una seconda giovinezza su Netflix, conquistando la quinta posizione nella classifica mondiale dei film più visti sulla piattaforma.



Il 14 aprile 2026, Four Brothers si è piazzato al quinto posto della Top 10 globale di Netflix, superato solo da titoli come Thrash, Sniper 2, Striking Distance e Feel My Voice. Ma il dato più impressionante è la portata geografica di questo successo: il film è presente nelle classifiche di ben 42 paesi e territori distribuiti tra Europa, Medio Oriente, Asia, Africa, Oceania e Caraibi. Un risultato che dimostra come certe storie abbiano un linguaggio universale, capace di attraversare confini e generazioni.



Non è la prima volta che Four Brothers dimostra di avere un rapporto speciale con il pubblico digitale. A dicembre 2025, il film aveva già conquistato il primo posto nella classifica dei film più visti su Tubi negli Stati Uniti, dove è disponibile gratuitamente. Anche se Netflix USA non lo ha in catalogo, la piattaforma gratuita ha permesso agli americani di riscoprire questa storia di vendetta e fratellanza che evidentemente continua a colpire nel segno.

Four Brothers - Netflix

La trama di Four Brothers è costruita su elementi semplici ma potenti: quattro fratelli adottivi si riuniscono dopo l'omicidio della loro madre adottiva, determinati a trovare il responsabile e a fare giustizia. Quello che inizia come un classico revenge movie si trasforma però in qualcosa di più complesso, dove la verità dietro al crimine si rivela stratificata e inaspettata. Mark Wahlberg interpreta uno dei quattro fratelli, affiancato da un cast di tutto rispetto che include Tyrese Gibson, noto per il franchise di Fast & Furious, il rapper André 3000 e Garrett Hedlund.



Nel 2005, il film ricevette recensioni tiepide dalla critica specializzata, che gli assegnò un 53% su Rotten Tomatoes. I principali rilievi riguardavano l'eccessiva violenza in stile vigilante, la dispersione narrativa su temi multipli trattati in modo superficiale e una certa mancanza di focus. Eppure, il pubblico generalista raccontò una storia completamente diversa: l'80% di gradimento su Rotten Tomatoes da parte degli spettatori e un incasso di 92,5 milioni di dollari al botteghino, oltre tre volte il budget di produzione di 30 milioni.



Come si spiega questa frattura tra critica e pubblico? Probabilmente Four Brothers intercetta qualcosa che va oltre la perfezione formale o la raffinatezza tematica. La storia dei quattro fratelli che tornano insieme per vendicare la madre tocca corde emotive profonde: il senso di famiglia, la lealtà, la giustizia quando le istituzioni falliscono. Sono temi universali che funzionano in ogni latitudine, come dimostra il successo attuale in 42 paesi diversi.

Four Brothers - Netflix

Il regista John Singleton, candidato all'Oscar per il suo film d'esordio Boys n the Hood, aveva una capacità particolare di raccontare storie urbane crude e viscerali, dove la violenza non è mai gratuita ma rappresenta una risposta a contesti sociali complessi. In Four Brothers questa visione si esprime attraverso un'azione intensa e diretta, che alcuni critici hanno considerato eccessiva ma che evidentemente risponde a un bisogno di catarsi del pubblico.



Mark Wahlberg, all'epoca, era nel pieno della sua trasformazione da rapper e sex symbol a credibile attore d'azione. Dopo essersi fatto le ossa in blockbuster come The Perfect Storm del 2000, Planet of the Apes nel 2001 e The Italian Job nel 2003, stava costruendo quella credibilità che l'anno successivo gli avrebbe fruttato una nomination all'Oscar come miglior attore non protagonista per The Departed di Martin Scorsese. Four Brothers rappresenta un tassello importante di questo percorso, mostrando un Wahlberg capace di portare intensità fisica e vulnerabilità emotiva in un ruolo che richiedeva entrambe.