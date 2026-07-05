Su Netflix, c'è la serie horror di Mike Flanagan che sia King che Tarantino definiscono un capolavoro

Pubblicazione: 05 luglio alle 18:00

Era l'ottobre del 2018 quando Netflix rilasciò The Haunting of Hill House, trasformando Mike Flanagan da regista promettente a vero e proprio autore del genere horror televisivo. Sono passati quasi otto anni da allora, eppure questa serie continua a dominare incontrastata il panorama dell'horror in streaming, resistendo all'assalto di decine di nuove produzioni che hanno tentato di scalzarla dal trono. Flanagan è riuscito nell'impresa di prendere il romanzo gotico seminale di Shirley Jackson del 1959 e trasformarlo in qualcosa di ortodosso e radicalmente innovativo allo stesso tempo. Un equilibrio pressoché impossibile da raggiungere, che ha reso la serie un punto di riferimento assoluto.



L'approccio di Flanagan ai classici tropi dell'horror è stato definito "geniale" nientemeno che da Stephen King, il maestro indiscusso del genere. Ma c'è di più: anche Quentin Tarantino ha dichiarato che The Haunting of Hill House è la sua serie televisiva preferita. Quando due giganti come King e Tarantino convergono su un'unica opera, forse vale la pena prestare attenzione. La serie ha inaugurato una nuova era di quello che potremmo definire "prestige horror" televisivo. Prima del 2018, l'horror in tv era spesso relegato a produzioni di serie B, jump scare economici e narrazioni prevedibili. Flanagan ha dimostrato che si poteva fare qualcosa di diverso: un'opera stratificata, psicologicamente complessa, visivamente sontuosa e terrorizzante in egual misura.



Il lavoro di Flanagan sulla casa infestata per antonomasia mostra una profonda comprensione dei ritmi e delle cadenze dell'horror classico. Ogni episodio è costruito con precisione chirurgica, alternando momenti di quiete inquietante a sequenze che letteralmente ti fanno saltare sulla sedia. La serie contiene quello che molti critici considerano l'episodio più spaventoso della televisione moderna, un'affermazione audace ma difficilmente confutabile per chi l'ha visto. Ciò che distingue The Haunting of Hill House da altre produzioni horror è la sua capacità di essere intensamente psicologica senza mai abbandonare gli elementi soprannaturali che rendono il genere così attraente. Flanagan applica fenomeni paranormali a un contesto oscuro e disturbante, sia visivamente che narrativamente, creando un'atmosfera di terrore pervasivo.

Quello che rende The Haunting of Hill House un vero capolavoro è il modo in cui esegue il suo twist horror, rispettando lo spirito del romanzo di Jackson e al contempo portando qualcosa di nuovo. La serie fa sembrare gli incubi spaventosamente reali, sfumando il confine tra il soprannaturale e il trauma psicologico in modo magistrale. Nonostante Netflix abbia prodotto numerose altre serie horror negli anni successivi, e nonostante la qualità indiscutibile di produzioni come It: Welcome to Derry della HBO o gemme sottovalutate come From e Intervista col Vampiro, nessuna è riuscita a eguagliare l'impatto complessivo di questo show. The Haunting of Hill House rimane il punto più alto dell'horror nell'era dello streaming.



Per chi non avesse ancora visto The Haunting of Hill House, soprattutto in vista dei prossimi adattamenti di Stephen King firmati Flanagan, la serie rappresenta un passaggio obbligato. Non solo per comprendere l'evoluzione del regista come autore, ma per assistere a quello che probabilmente rimarrà a lungo il vertice dell'horror televisivo moderno. In un panorama saturo di contenuti horror che vanno e vengono senza lasciare traccia, The Haunting of Hill House si erge come un monolito impossibile da ignorare. È la dimostrazione che l'horror può essere arte, che può toccare corde profonde oltre il semplice spavento, che può rimanere impresso nella memoria collettiva anni dopo la visione. Un capolavoro che, otto anni dopo, nessuno è ancora riuscito a superare.