Su Netflix, c'è un k-drama che ha ha stravolto le regole delle storie sugli zombie (dividendo il pubblico)

Pubblicazione: 16 aprile alle 09:00

Nel panorama saturo degli zombie, dove ogni storia sembra ormai una variazione sul tema, distinguersi è diventata un'impresa titanica. The Walking Dead ha esplorato la sopravvivenza post-apocalittica, The Last of Us ha trasformato il fungo cordyceps in un'opera d'arte narrativa, Train to Busan ha portato l'orrore sui binari ad alta velocità. Eppure, dietro questi colossi del genere, esistono gemme nascoste che meritano ben più attenzione di quanta ne ricevano. Tra le serie thriller sottovalutate di Netflix e i successi internazionali ignorati dal grande pubblico, la novità nel regno dei non-morti esiste ancora, a patto di sapere dove cercarla.



Anche nella nicchia sempre più popolare dei K-drama zombie, gli stessi cliché vengono riproposti con variazioni minime. Che si tratti di un'apocalisse totale come in Newtopia o di un virus sintetico come in Happiness, la formula resta invariata: un piccolo gruppo di sopravvissuti che combatte contro orde di mostri disumani. Ma c'è un'eccezione che spicca come un faro nel buio della ripetitività: Gyeongseong Creature.



Ambientata nell'omonima città di Gyeongseong, antico nome della capitale sudcoreana Seoul, la serie costruisce il suo orrore su fondamenta storiche concrete. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e l'Esercito Imperiale Giapponese controlla la città con pugno di ferro, guadagnandosi una reputazione di crudeltà che permea ogni angolo delle strade. Ma dietro questa oppressione visibile si nasconde un segreto ancora più oscuro: la verità sull'Ospedale Ongseong.

Gyeongseong Creature - Netflix

Due vagabondi, Jang Tae-sang interpretato da Park Seo-joon e Yoon Chae-ok con il volto di Han So-hee, formano un'alleanza precaria per indagare sulla scomparsa di due persone. Quello che li attende dentro l'ospedale, però, supera ogni immaginazione in termini di malvagità. Strato dopo strato, la coppia e i loro alleati scoprono che per anni ufficiali militari e guardie hanno condotto esperimenti disumani sui prigionieri, uccidendo innumerevoli innocenti per testare la forza di un misterioso verme parassita.



Dopo che il parassita prende possesso, i militari giapponesi trasformano una sfortunata prigioniera in un mostro completo, i cui poteri "Nijin" la costringono a scatenare cieche furie omicide contro chiunque le capiti a tiro. Già questa premessa si discosta dalla norma: invece di un'infezione di massa, abbiamo una singola creatura letale. Ma è lo scopo ultimo del virus a rappresentare la vera rivoluzione narrativa.



I virus zombie sono, per definizione, il pericolo principale che ogni sopravvissuto spera di evitare. Nel mondo di Gyeongseong Creature, però, il parassita può fare qualcosa di straordinario se somministrato nel dosaggio corretto: rendere le persone essenzialmente immortali, fermando l'invecchiamento e garantendo proprietà auto-rigenerative. Questa caratteristica permette alla serie di compiere un trucco narrativo brillante, facendo apparire personaggi iconici in entrambe le stagioni nonostante siano ambientate a ottant'anni di distanza l'una dall'altra.

Gyeongseong Creature - Netflix

Quando utilizzato strategicamente, il virus diventa persino desiderabile per élite disperate in cerca di potere illimitato. La stessa infezione che crea una villain terrificante finisce per salvare la vita di un personaggio amato. È un ribaltamento completo del paradigma zombie: da minaccia esistenziale a risorsa contesa, da condanna a morte a fonte di vita eterna.



Questa sovversione radicale del genere non è piaciuta a tutti. La serie ha diviso il pubblico in modo netto, e le ragioni vanno oltre la semplice preferenza personale. Gli esperimenti segreti disumani sono abbastanza disturbanti di per sé, ma c'è una ragione in più per cui Gyeongseong Creature merita attenzione: la serie si ispira alla storia vera e terrificante dell'Unità 731, una struttura militare realmente esistita che utilizzava cavie umane per testare armi chimiche.



Le sequenze d'azione cariche di adrenalina rappresentano un'arma a doppio taglio: alcuni spettatori ritengono il ritmo troppo frenetico, mentre altri non apprezzano il lento bruciare emotivo che accompagna le scene di combattimento ad alta ottanazione. La serie non risparmia nessuno quando si tratta di eliminare personaggi principali, il che conferisce un senso di realismo ma anche una straziante sensazione di futilità. Come si può investire emotivamente in un personaggio quando la sua morte potrebbe arrivare in qualsiasi momento.

Gyeongseong Creature - Netflix

Non è il K-drama più controverso mai realizzato, ma Gyeongseong Creature è certamente un gusto acquisito, anche per i fan più accaniti dell'horror zombie. La sua natura divisiva nasce proprio dalla sua audacia nel rifiutare le convenzioni: dove ci si aspetta orde, offre un singolo mostro. Dove ci si aspetta un virus da evitare a tutti i costi, presenta un'infezione che alcuni cercano attivamente. Dove ci si aspetta speranza, consegna morte improvvisa e imprevedibile.



Eppure, questa serie thriller di due stagioni rappresenta un investimento di tempo a basso rischio con un ritorno di intrattenimento elevato. Per chi cerca qualcosa di genuinamente diverso nel genere zombie, per chi apprezza quando una storia osa sfidare le aspettative consolidate, Gyeongseong Creature offre esattamente quello: un'esperienza che merita di essere vissuta, anche solo per capire perché ha diviso così nettamente il suo pubblico. A volte, la grandezza non sta nel piacere a tutti, ma nell'osare dove altri si conformano.