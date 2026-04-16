Su Netflix, c'è una miniserie sullo stalking che Stephen King ha definito agghiacciante

Pubblicazione: 16 aprile alle 11:00

Nel panorama affollato dei thriller psicologici di Netflix, Baby Reindeer si distingue come un fenomeno raro: una miniserie che riesce a essere devastante, memorabile e assolutamente irrinunciabile pur durando appena tre ore. Sette episodi che scorrono come un unico, inesorabile fiume di tensione emotiva, basati sulla vera esperienza vissuta dal comico scozzese Richard Gadd, che firma la sceneggiatura e interpreta il protagonista.



Donny Dunn è un aspirante comico che si arrangia come barista in un locale di Londra. Una sera, mosso da compassione per una donna in lacrime seduta al bancone, le offre una tazza di tè gratis. Quel gesto di gentilezza apparentemente innocuo innesca una spirale di stalking ossessivo che trasformerà la sua vita in un incubo. Martha, interpretata dalla straordinaria Jessica Gunning in una performance che le è valsa riconoscimenti universali, inizia una campagna di persecuzione che si intensifica episodio dopo episodio.



Ma Baby Reindeer non è semplicemente la storia di uno stalking. La serie scava molto più in profondità, esplorando le zone grigie tra vittima e carnefice, le intersezioni tra malattia mentale e trauma, la vulnerabilità maschile raramente rappresentata con tale onestà brutale sullo schermo. Gadd non si risparmia, mettendo a nudo le proprie fragilità e contraddizioni in un autoritratto che rifiuta il facile eroismo o la vittimizzazione comoda.

Baby Reindeer - Netflix

Ciò che rende Baby Reindeer perfetta per il binge-watching non è solo la sua brevità, ma l'intensità calibrata con precisione chirurgica. Ogni episodio dura circa 25-30 minuti, abbastanza per sviluppare una sequenza emotivamente devastante senza mai allentare la presa. La serie, diretta da Weronika Tofilska e Josephine Bornebusch, mantiene un ritmo propulsivo che ti trascina avanti anche quando vorresti distogliere lo sguardo.



L'equilibrio tonale è l'altra grande vittoria di Baby Reindeer. La miniserie oscilla tra dramma tragico, horror psicologico puro e momenti di sollievo comico nero senza mai perdere il controllo. Questa oscillazione riflette la natura stessa dell'esperienza raccontata: la vita reale non è mai tutta tragedia o tutta commedia, ma un miscuglio instabile che può ribaltarsi da un momento all'altro. In mani meno esperte, questo approccio avrebbe potuto risultare schizofrenico o sfruttatore. Invece, grazie alle interpretazioni magistrali di Gadd e Gunning e alla scrittura affilata come un bisturi, ogni cambiamento di registro sembra necessario, inevitabile.



Il fatto che Baby Reindeer sia stata adattata da uno spettacolo monologo del Festival di Edimburgo spiega molto della sua forza narrativa. Gadd aveva già distillato la sua esperienza nella forma più essenziale possibile sul palco, eliminando ogni elemento superfluo. La versione Netflix mantiene questa disciplina brutale, rifiutando di diluire la storia per raggiungere la durata standard di una stagione televisiva. Non ci sono sottotrame inutili, non ci sono personaggi di riempimento, non ci sono deviazioni dal nucleo emotivo della narrazione.

Baby Reindeer - Netflix

Il risultato è una serie che si può iniziare un sabato sera e finire prima di andare a dormire, ma che continuerà a ossessionarti per giorni, settimane, forse mesi. Non è un caso che anche Stephen King, maestro indiscusso del thriller e dell'horror, abbia pubblicamente elogiato la miniserie definendola agghiacciante nella sua onestà emotiva.



La performance di Jessica Gunning merita un discorso a parte. Il rischio di trasformare Martha in una caricatura o in un mostro unidimensionale era altissimo. Invece, l'attrice riesce a renderla tragicamente umana senza mai giustificare le sue azioni. Vediamo una donna profondamente disturbata, capace di comportamenti terrificanti, eppure indiscutibilmente reale. La sua ossessione per Donny, espressa attraverso centinaia di email, messaggi vocali e apparizioni improvvise, diventa insieme grottesca e straziante.



Dal punto di vista della critica, Baby Reindeer ha ricevuto elogi quasi universali, con particolare apprezzamento per l'equilibrio tra intrattenimento e profondità psicologica. Non è un semplice thriller che cerca di spaventare o eccitare lo spettatore con colpi di scena artificiali. È una riflessione dolorosa sulla natura dell'ossessione, della solitudine urbana, del bisogno umano di connessione portato ai suoi estremi più distruttivi.