Su Netflix, c'è una serie britannica da 8 episodi che è finita nel dimenticatoio (ma che vale la pena recuperare)

Pubblicazione: 09 aprile alle 11:34

Esiste una categoria particolare di serie televisive, quelle che inizi un venerdì sera e finisci domenica, con gli occhi stanchi ma soddisfatti. The Stranger appartiene a questa razza rara di prodotti seriali costruiti scientificamente per il binge-watching, e sei anni dopo il suo debutto mondiale rimane uno dei thriller psicologici più riusciti nel catalogo Netflix.



Rilasciata nel gennaio 2020, questa miniserie in 8 episodi continua a reggere il confronto con le produzioni più recenti, dimostrando che una buona storia, interpretata da attori capaci e costruita con intelligenza narrativa, non invecchia. Basata sul romanzo bestseller di Harlan Coben, autore prolifico di crime e mystery che ha visto diverse sue opere trasformate in serie Netflix come Safe e Run Away, The Stranger viene spesso citata come la migliore tra le trasposizioni televisive dei lavori di Coben.



Il richiamo principale della serie è Richard Armitage, attore britannico noto al grande pubblico per aver interpretato Thorin Oakenshield nella trilogia cinematografica de Lo Hobbit di Peter Jackson. Qui veste i panni di Adam Price, un marito e padre suburbano apparentemente ordinario, la cui esistenza idilliaca viene frantumata quando una perfetta sconosciuta gli si avvicina in un bar, minacciando di rivelare il suo segreto più oscuro e sepolto.

The Stranger - Netflix

Ma la vera stella dello show è proprio lei, la Sconosciuta del titolo, interpretata con intensità magnetica da Hannah John-Kamen, attrice vista in Ready Player One e prossimamente in Thunderbolts. Kamen costruisce un personaggio enigmatico e disturbante, una donna che appare dal nulla nella vita di Adam per svelargli una verità devastante: sua moglie Corrine, interpretata da Dervla Kirwan, avrebbe simulato una gravidanza anni prima.



Quando Adam affronta Corrine con questa rivelazione, lei scompare misteriosamente, lasciando solo un messaggio criptico: "Non cercare di trovarci. Occupati solo dei ragazzi". È l'inizio di un effetto domino caotico che trascina Adam in una spirale di sospetti, menzogne e rivelazioni sempre più inquietanti. Mentre cerca disperatamente di scoprire la verità sulla moglie scomparsa, Adam inizia a dubitare anche della stessa Sconosciuta: chi è veramente, e perché ha deciso di distruggere la sua vita?



La struttura narrativa è calibrata per massimizzare la tensione episodio dopo episodio. Ogni puntata chiude con un colpo di scena o una rivelazione che rende quasi impossibile non cliccare immediatamente su "episodio successivo". È quella sensazione familiare a chiunque abbia mai promesso a se stesso "solo un altro episodio" alle due di notte, salvo ritrovarsi ancora sveglio all'alba con i titoli di coda del finale.

The Stranger - Netflix

Gli elementi che rendono The Stranger così efficace sono molteplici. C'è il dramma psicologico che esplora le crepe nascoste nei matrimoni apparentemente perfetti, il mistero che si infittisce invece di semplificarsi man mano che emergono nuovi dettagli, e il thriller criminale che accelera progressivamente verso una risoluzione tanto sorprendente quanto, per alcuni, controversa.



I detrattori della serie hanno criticato alcune scelte narrative considerate eccessivamente drammatiche o inverosimili. È vero, The Stranger non punta al realismo sociale di un crime nordico: appartiene piuttosto alla categoria dei thriller che privilegiano il ritmo, la suspense e i colpi di scena rispetto alla verosimiglianza assoluta. Ma è proprio questa scelta stilistica a renderla così coinvolgente, un calibrato mix di tensione e intrattenimento che non si prende troppo sul serio pur mantenendo alta la posta emotiva.



Le performance del cast sono un altro punto di forza. Armitage porta sullo schermo tutta la frustrazione, la rabbia e la vulnerabilità di un uomo che vede sgretolarsi le certezze della sua vita. John-Kamen è ipnotica nella sua ambiguità morale, un personaggio che oscilla continuamente tra giustiziera e antagonista. Il cast di supporto contribuisce a creare un tessuto di relazioni e segreti che arricchisce la trama principale.

The Stranger - Netflix

La fotografia e la regia mantengono un tono visivo cupo e leggermente claustrofobico, anche nelle scene ambientate in spazi aperti. I sobborghi britannici che fanno da sfondo alla storia diventano luoghi inquietanti dove dietro ogni facciata ordinata si nascondono verità scomode e pericolose.



Per chi cerca una nuova serie da maratona su Netflix, The Stranger rappresenta una scelta sicura. Non è necessario essere fan sfegatati del genere thriller per apprezzarla: la serie funziona anche come dramma familiare e studio dei personaggi, con il mistero che funge da motore narrativo per esplorare temi più profondi come la fiducia, il tradimento e i segreti che custodiamo dalle persone che amiamo.