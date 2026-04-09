Su Netflix, c'è una serie che ha un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes (ma di cui nessun parla)

Pubblicazione: 09 aprile alle 11:16

Esistono serie che passano inosservate nel flusso incessante di contenuti che Netflix sforna ogni settimana, eppure brillano di una luce particolare quando finalmente le scopri. Dear Child è esattamente questo: un thriller psicologico tedesco in 6 episodi che ha conquistato il raro e prestigioso punteggio del 100% su Rotten Tomatoes, ma che non ha mai ricevuto la stessa attenzione mediatica riservata a colossi come Stranger Things o Squid Game. Con una durata totale di appena 4 ore e 48 minuti, questa miniserie è il binge perfetto per un weekend o per una maratona notturna che ti terrà incollato allo schermo dall'inizio alla fine.



Uscita nel 2023, Dear Child si basa sul romanzo bestseller del 2019 scritto da Romy Hausmann, conosciuto in Germania come Liebes Kind. La storia ruota attorno a un caso irrisolto di persona scomparsa che viene improvvisamente riaperto quando una donna misteriosa riappare dopo anni di assenza. Ma non è una semplice storia di ritrovamento: è un viaggio inquietante nella prigionia fisica e psicologica, un puzzle narrativo che si svela pezzo dopo pezzo, lasciandoti con il fiato sospeso a ogni episodio.



La serie si apre con una scena che colpisce come un pugno nello stomaco: una donna sconosciuta corre disperatamente nella notte, come se stesse fuggendo dall'inferno stesso, prima di essere investita da un'auto e lasciata sul ciglio della strada in fin di vita. Quando i medici cercano di identificarla, emerge un collegamento con Lena, una donna scomparsa 13 anni prima. Ma c'è un dettaglio che rende tutto ancora più angosciante: insieme a questa donna ci sono due bambini, Hannah e Jonathan, una ragazzina e un bambino che sembrano nascondere segreti oscuri e terrificanti.

Dear Child - Netflix

Hannah, interpretata con intensità disarmante da Nalia Schuberth, diventa la chiave per svelare il mistero. La bambina possiede conoscenze strane, comportamenti rigidi e militareschi che fanno sospettare una lunga prigionia in condizioni estreme. Jonathan, il fratellino più piccolo interpretato da Sammy Schrein, porta addosso le stesse cicatrici invisibili. Da qui parte un'indagine poliziesca che scava sempre più a fondo in un incubo che sembra non avere fine, puntando verso un uomo pericoloso, metodico e spietato che ha tenuto prigioniere queste persone per anni.



Uno degli elementi più interessanti dell'adattamento Netflix è l'introduzione del personaggio della detective Aida Kurt, interpretata da Haley Louise-Jones, una figura completamente nuova rispetto al romanzo originale. La stessa Romy Hausmann ha elogiato questa aggiunta, dichiarando a Netflix che Aida "vive esattamente l'opposto di ciò che il criminale immagina. È sottile e incredibilmente ben raccontata. Perché non ci ho pensato io?". Questo personaggio porta una prospettiva fresca alla narrazione, diventando parte integrante della storia e offrendo un contraltare potente alla follia del rapitore.



Ciò che distingue Dear Child da molti altri thriller crime è la sua struttura narrativa. Non si tratta di una semplice caccia all'uomo o di un procedural poliziesco classico. La serie gioca con i flashback e con prospettive multiple, raccontando la storia quasi al contrario, costringendo lo spettatore a ricomporre il puzzle mentale mentre i personaggi fanno lo stesso sul piano investigativo. Ogni episodio aggiunge un tassello, ma anche nuove domande, creando un crescendo di tensione che non concede tregua.

Dear Child - Netflix

Il tono claustrofobico è uno dei punti di forza maggiori. Rispetto ad altri thriller Netflix come Black Rabbit o Messiah, Dear Child scava più in profondità nella psiche umana, esplorando non solo la prigionia fisica ma anche quella mentale ed emotiva. I bambini, in particolare, portano addosso traumi che vanno oltre la semplice violenza: sono stati modellati, programmati, privati della libertà di essere semplicemente bambini. Questa dimensione psicologica conferisce alla serie una profondità che va oltre il genere crime standard, toccando temi universali come l'identità, il controllo e la resilienza umana.



La regia e la fotografia contribuiscono a creare un'atmosfera opprimente. Gli interni sono spesso angusti, le luci fredde, i colori desaturati. Anche quando la storia si sposta all'esterno, l'aria sembra pesante, come se il trauma dei personaggi contaminasse ogni ambiente. Questa scelta stilistica non è solo estetica: riflette lo stato mentale dei protagonisti, intrappolati in una gabbia invisibile anche quando le porte sono aperte.



Il cast tedesco offre interpretazioni di altissimo livello. Kim Riedle nei panni della donna ritrovata e Naila Schuberth come Hannah sono particolarmente convincenti, portando sullo schermo una vulnerabilità che fa male e una forza silenziosa che commuove. La serie non si affida a effetti speciali o a colpi di scena gratuiti: sono il dramma umano, la tensione psicologica e le performance degli attori a tenere lo spettatore incollato.

Dear Child - Netflix

Nonostante il punteggio perfetto su Rotten Tomatoes, Dear Child non ha ricevuto la stessa attenzione durante la stagione dei premi televisivi che altre produzioni Netflix hanno ottenuto, come Baby Reindeer o Adolescence. Questo è uno dei grandi misteri del panorama streaming: come può una serie così ben realizzata, universalmente acclamata dalla critica, rimanere relativamente sottotraccia rispetto a show più mainstream? Forse è il mercato tedesco che non gode della stessa visibilità di quello anglosassone, forse è la tematica oscura e disturbante che non si presta a campagne promozionali aggressive. Fatto sta che Dear Child merita di essere riscoperta e celebrata.



La serie è anche un esempio perfetto di come un formato breve possa essere incredibilmente efficace. In un'epoca in cui molte serie si diluiscono su 10 o più episodi, spesso riempiendo il tempo con sottotrame inutili, Dear Child dimostra che 6 episodi ben scritti possono raccontare una storia completa, complessa e soddisfacente. Non c'è un minuto di troppo, non c'è una scena di riempimento. Ogni dialogo, ogni sguardo, ogni silenzio serve a costruire il mosaico narrativo.



Hausmann ha creato con il suo romanzo una storia che tocca corde profonde, e l'adattamento Netflix ne ha rispettato lo spirito aggiungendo elementi che arricchiscono senza snaturare. Il risultato è una miniserie che funziona sia per chi cerca un thriller serrato e avvincente, sia per chi desidera una riflessione più profonda sulla natura del trauma, del controllo e della libertà. È una di quelle opere che restano addosso anche dopo i titoli di coda, che fanno riflettere e che, forse, cambiano un po' lo sguardo sul mondo.