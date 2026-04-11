Su Netflix, c'è una serie spagnole che batte Ozark quanto a suspense: otto episodi praticamente perfetti

Pubblicazione: 11 aprile alle 10:00

Esistono gemme nascoste nel catalogo Netflix che scivolano via senza fare rumore, sommerse dall'algoritmo e dalle promozioni di titoli più recenti. The Innocent è una di queste: otto episodi di thriller criminale usciti nell'aprile 2021, un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, e una presenza quasi fantasma nelle conversazioni degli spettatori italiani. Eppure, a cinque anni dal debutto, questa serie spagnola rimane uno dei migliori prodotti originali di Netflix nel genere crime, una combinazione rara di suspense psicologica, mistero avvolgente e dramma oscuro che tiene incollati allo schermo dall'inizio alla fine.



Basata sul romanzo bestseller omonimo di Harlan Coben, scrittore prolifico i cui libri hanno ispirato numerose serie Netflix come Run Away, The Innocent racconta la storia di Mateo Vidal Rivera, detto Mat, interpretato dall'attore spagnolo Mario Casas. La vita di Mat viene stravolta da un incidente fatale: durante una rissa in un bar, uccide accidentalmente un uomo. Dopo aver scontato una lunga pena in prigione, Mat ricostruisce faticosamente la propria esistenza diventando un avvocato di successo e aspettando il primo figlio con sua moglie Olivia, interpretata da Aura Garrido.



Ma proprio quando tutto sembra finalmente tornato alla normalità, la trama si complica. Durante un viaggio di lavoro di Olivia, Mat inizia a ricevere messaggi criptici e inquietanti che suggeriscono che sua moglie non sia chi dice di essere. Parallelamente, la detective Lorena Ortiz, interpretata da Alexandra Jiménez, indaga su una morte misteriosa che la porta inevitabilmente verso Mat. Quello che segue è un vortice di segreti sepolti, rivelazioni scioccanti e colpi di scena che ribaltano continuamente le certezze dello spettatore.

The Innocent - Netflix

Come da tradizione nei romanzi di Coben, The Innocent è costruita attorno a una struttura narrativa che privilegia i twist episodici e i cliffhanger calibrati con precisione millimetrica. Ogni episodio, con una durata che varia dai 49 ai 71 minuti, spinge lo spettatore a chiedere "ancora uno", trasformando la visione in un'esperienza compulsiva perfetta per un binge nel weekend. La serie esplora temi profondi come l'innocenza, la colpa, e il modo in cui il passato può tornare a perseguitarci quando meno ce lo aspettiamo, intrecciando questi concetti in una narrazione serrata e viscerale.



Ciò che distingue The Innocent da altre produzioni simili è anche l'ambientazione. Girata nelle splendide città spagnole di Barcellona e Marbella, la serie offre uno sfondo visivamente ricco che contrasta in modo affascinante con la cupezza della storia. Le strade soleggiate e i panorami mediterranei diventano teatro di oscurità e tradimenti, creando un'atmosfera particolare che aggiunge un ulteriore livello estetico alla narrazione.



La critica internazionale ha accolto la serie con unanime entusiasmo. Alcuni recensori l'hanno definita il miglior adattamento mai realizzato di un romanzo di Coben, un riconoscimento significativo considerando la lunga lista di trasposizioni dei suoi lavori. Il consenso ruota attorno alla qualità della scrittura, che evita i cliché tipici del genere thriller criminale, e alle performance degli attori, in particolare quella di Mario Casas, capace di restituire tutte le sfumature di un personaggio complesso, tormentato e profondamente umano.

The Innocent - Netflix

Se ti sono piaciute serie come The Bodyguard o The Stranger, se apprezzi le storie dove nulla è come sembra e ogni personaggio nasconde qualcosa, The Innocent merita un posto in cima alla tua watchlist. Otto episodi, una manciata di ore, e la garanzia di un'esperienza che ti terrà con il fiato sospeso fino all'ultimo frame. Non è solo una delle migliori serie crime di Netflix: è una di quelle produzioni che ricordi, su cui discuti, che consigli.