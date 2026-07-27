Su Netflix, c'è una serie su un rifugiato palestinese che ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes
La serie Netflix su rifugiato palestinese che conquista 100% su Rotten Tomatoes. Comedy-drama di Mohammed Amer sulla vita in limbo burocratico a Houston.
Netflix ha costruito negli anni una reputazione solida quando si tratta di comedy-drama capaci di mescolare risate e momenti di profonda riflessione. Dalla brillantezza surreale di Arrested Development all'irriverenza di Sex Education, passando per il fascino irlandese di Derry Girls, la piattaforma ha dimostrato di saper ridefinire continuamente i confini della narrazione comica. Ma c'è una serie che, pur non avendo ottenuto la stessa eco mediatica di altri titoli, ha conquistato un risultato che pochissime produzioni riescono a vantare: un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, sia per la prima che per la seconda stagione. Mo è una comedy-drama creata dal comico palestinese-americano Mohammed "Mo" Amer insieme a Ramy Youssef, già noto per la sua serie omonima che esplora l'esperienza musulmana negli Stati Uniti.La serie racconta la vita di Mo Najjar, un rifugiato palestinese che vive a Houston, in Texas, intrappolato in un limbo burocratico kafkiano mentre attende l'esito della sua richiesta di asilo. Tra lui, sua madre e suo fratello si dipana una storia che è al tempo stesso universale e profondamente specifica: quella di chi vive sospeso tra più culture, lingue e identità, cercando disperatamente un posto da chiamare casa. La prima stagione ha debuttato nel 2022 conquistando immediatamente critica e pubblico. Il racconto di Mo Najjar risuona con autenticità perché nasce direttamente dall'esperienza biografica di Amer, che ha vissuto in prima persona le difficoltà del sistema immigratorio americano. La serie non si limita a raccontare le sofferenze: le trasforma in momenti di umanità pura, alternando situazioni comiche esilaranti a riflessioni amare sulla burocrazia, sul razzismo sistemico e sulla precarietà esistenziale di chi non ha documenti.
Con la seconda stagione, uscita di recente su Netflix, Mo chiude il suo percorso narrativo mantenendo intatta la qualità che l'ha resa una delle produzioni più acclamate della piattaforma. La trama riprende esattamente dove si era interrotta: Mo si trova bloccato in Messico, senza passaporto, incapace di rientrare negli Stati Uniti proprio mentre si avvicina la data della sua udienza per l'asilo. La sua relazione sentimentale, la sua famiglia e la sua carriera restano in bilico, mentre lui naviga tra un disastro e l'altro con quella miscela di ingegno e sfortuna che ha caratterizzato tutta la serie. Ogni episodio della stagione finale approfondisce ulteriormente il senso di sradicamento e resilienza che definisce l'esperienza palestinese.
La forza di Mo risiede anche nel suo cast e nella sua regia. Teresa Ruiz affianca Mohammed Amer in un ensemble che riesce a rendere credibili situazioni spesso al limite del grottesco. La regia di Slick Naim, insieme alla scrittura di Sophia Lear, Adel Kamal, Azhar Usman e Iturri Sosa, costruisce un ritmo che oscilla tra momenti di pura comicità e attimi di introspezione dolorosa. Il risultato è una serie che non assomiglia a nient'altro nel catalogo Netflix, e forse proprio per questo meritava più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Mo rappresenta anche un atto politico silenzioso ma potente. In un momento storico in cui la questione palestinese è al centro di dibattiti accesi, la serie offre una narrazione umana, lontana dalle polarizzazioni.
Non si tratta di propaganda, ma di storytelling: raccontare la vita di un uomo, le sue paure, le sue speranze, i suoi fallimenti. E attraverso quella vita individuale, restituire dignità a milioni di storie simili. Il panorama delle comedy su Netflix è vasto e variegato. I Think You Should Leave con Tim Robinson ha ridefinito lo sketch surreale, Jane the Virgin ha rivitalizzato il format telenovela, Sex Education, che è stata in vetta in Italia e nel mondo, ha parlato di sessualità con intelligenza e sensibilità. Mo si inserisce in questo pantheon non per aver inventato qualcosa di nuovo, ma per aver raccontato qualcosa di vero. E la verità, quando è raccontata con talento e coraggio, ha sempre un impatto duraturo.