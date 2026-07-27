Su Netflix, c'è una serie su un rifugiato palestinese che ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes

Pubblicazione: 27 luglio alle 19:00

Netflix ha costruito negli anni una reputazione solida quando si tratta di comedy-drama capaci di mescolare risate e momenti di profonda riflessione. Dalla brillantezza surreale di Arrested Development all'irriverenza di Sex Education, passando per il fascino irlandese di Derry Girls, la piattaforma ha dimostrato di saper ridefinire continuamente i confini della narrazione comica. Ma c'è una serie che, pur non avendo ottenuto la stessa eco mediatica di altri titoli, ha conquistato un risultato che pochissime produzioni riescono a vantare: un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes, sia per la prima che per la seconda stagione. Mo è una comedy-drama creata dal comico palestinese-americano Mohammed "Mo" Amer insieme a Ramy Youssef, già noto per la sua serie omonima che esplora l'esperienza musulmana negli Stati Uniti.

kafkiano mentre attende l'esito della sua richiesta di asilo. Tra lui, sua madre e suo fratello si dipana una storia che è al tempo stesso universale e profondamente specifica: quella di chi vive sospeso tra più culture, lingue e identità, cercando disperatamente un posto da chiamare casa. La prima stagione ha debuttato nel 2022 conquistando immediatamente critica e pubblico., che ha vissuto in prima persona le difficoltà del sistema immigratorio americano. La serie non si limita a raccontare le sofferenze: le trasforma in momenti di umanità pura, alternando situazioni comiche esilaranti a riflessioni amare sulla burocrazia, sul razzismo sistemico e sulla precarietà esistenziale di chi non ha documenti.Con la seconda stagione, uscita di recente su Netflix,. La trama riprende esattamente dove si era interrotta: Mo si trova bloccato in Messico, senza passaporto, incapace di rientrare negli Stati Uniti proprio mentre si avvicina la data della sua udienza per l'asilo., mentre lui naviga tra un disastro e l'altro con quella miscela di ingegno e sfortuna che ha caratterizzato tutta la serie. Ogni episodio della stagione finale approfondisce ulteriormente il senso di sradicamento e resilienza che definisce l'esperienza palestinese.

La forza di Mo risiede anche nel suo cast e nella sua regia. Teresa Ruiz affianca Mohammed Amer in un ensemble che riesce a rendere credibili situazioni spesso al limite del grottesco. La regia di Slick Naim, insieme alla scrittura di Sophia Lear, Adel Kamal, Azhar Usman e Iturri Sosa, costruisce un ritmo che oscilla tra momenti di pura comicità e attimi di introspezione dolorosa. Il risultato è una serie che non assomiglia a nient'altro nel catalogo Netflix, e forse proprio per questo meritava più attenzione di quanta ne abbia ricevuta. Mo rappresenta anche un atto politico silenzioso ma potente. In un momento storico in cui la questione palestinese è al centro di dibattiti accesi, la serie offre una narrazione umana, lontana dalle polarizzazioni.



Non si tratta di propaganda, ma di storytelling: raccontare la vita di un uomo, le sue paure, le sue speranze, i suoi fallimenti. E attraverso quella vita individuale, restituire dignità a milioni di storie simili. Il panorama delle comedy su Netflix è vasto e variegato. I Think You Should Leave con Tim Robinson ha ridefinito lo sketch surreale, Jane the Virgin ha rivitalizzato il format telenovela, Sex Education, che è stata in vetta in Italia e nel mondo, ha parlato di sessualità con intelligenza e sensibilità. Mo si inserisce in questo pantheon non per aver inventato qualcosa di nuovo, ma per aver raccontato qualcosa di vero. E la verità, quando è raccontata con talento e coraggio, ha sempre un impatto duraturo.