Su Netflix, un giovanissimo Chalamet nella serie che ha battuto Emily in Paris nella classifica streaming

Pubblicazione: 27 luglio alle 16:00

Quando Netflix ha aggiunto tutte le otto stagioni di Homeland - Caccia alla spia al proprio catalogo nel novembre 2025, pochi avrebbero scommesso su un ritorno così clamoroso. Eppure, a distanza di cinque anni dalla conclusione su Showtime, il thriller con Claire Danes si è trasformato in uno dei fenomeni streaming più sorprendenti degli ultimi mesi, conquistando milioni di spettatori e posizionandosi nella top 10 assoluta delle piattaforme. I numeri certificati da Nielsen e riportati da The Hollywood Reporter non lasciano spazio a dubbi: nella settimana dal 22 al 28 dicembre, Homeland ha totalizzato 921 milioni di minuti visualizzati, piazzandosi al sesto posto nella classifica generale che include sia serie che film di tutti i servizi streaming. Un risultato straordinario che ha superato titoli di peso come Fallout, Emily in Paris e persino il nuovo capitolo della saga Knives Out.



La serie, andata in onda su Showtime dal 2011 al 2020, racconta la storia di Carrie Mathison, agente della CIA interpretata da una Claire Danes al culmine delle proprie capacità recitative. La trama si concentra sulla sua ossessiva convinzione che un marine americano appena liberato, Nicholas Brody (Damian Lewis), sia stato reclutato da organizzazioni terroristiche. Quello che inizia come un thriller di spionaggio classico si trasforma rapidamente in un'indagine psicologica profonda, dove i confini tra lealtà e tradimento, paranoia e intuizione, diventano sempre più labili. Il successo critico accompagnò Homeland fin dalla prima stagione. Con un punteggio dell'85% su Rotten Tomatoes, la serie raccolse premi prestigiosi: agli Emmy vinse come Miglior Serie Drammatica, oltre a statuette per Lewis e Danes (quest'ultima due volte) come Miglior Attore e Attrice Protagonista.

I Golden Globes celebrarono entrambi i protagonisti più volte, e la serie stessa conquistò due volte il premio come Miglior Serie Drammatica. Danes aggiunse anche un riconoscimento ai Screen Actors Guild Awards. Il cast di Homeland vantava nomi di spessore oltre ai due protagonisti: Morena Baccarin, David Harewood, Diego Klattenhoff e Mandy Patinkin formavano un ensemble solido e credibile. Un dettaglio curioso per gli appassionati: tra i ruoli ricorrenti delle prime stagioni compariva anche un giovanissimo Timothée Chalamet, ben prima della sua consacrazione a star internazionale.

La disponibilità su Netflix ha permesso a una nuova generazione di scoprire quello che molti considerano uno dei migliori thriller politici degli ultimi quindici anni. In un'epoca dominata da produzioni frenetiche e narrazioni frammentate, Homeland offre una costruzione narrativa metodica, dove ogni episodio aggiunge un tassello a un mosaico complesso di geopolitica, psicologia e tensione emotiva. Ma come può una serie conclusa da anni competere con produzioni nuove e massicciamente pubblicizzate? La risposta probabilmente risiede nella qualità intrinseca del prodotto, nella capacità di raccontare storie che resistono alla prova del tempo, e nell'enorme catalogo di contenuti che Netflix mette a disposizione, dove anche i classici recenti possono trovare nuova vita.



Per chi non l'avesse ancora vista, Homeland rappresenta un'occasione imperdibile: otto stagioni che esplorano temi di straordinaria attualità come il terrorismo internazionale, la manipolazione dell'informazione, il costo personale del servizio pubblico e i dilemmi morali dell'intelligence moderna. E per chi l'ha già amata durante la messa in onda originale, è l'opportunità di rivivere una delle narrazioni seriali più intense e sorprendenti del panorama televisivo recente.