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Su Netflix, un gruppo di amici e un parco acquatico maledetto, nel nuovo horror degno di Stephen King

Kijsada Paradise, film horror thailandese su Netflix. Adolescenti giocano a nascondino in un parco acquatico abbandonato, ma non tutti usciranno vivi.

di Alba Rossi
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Da qualche parte a Chiang Mai, nel nord della Thailandia, esiste un parco acquatico lasciato marcire. Gli scivoli sono arrugginiti, le piscine asciutte e verdi di muschio, e l'unica macchia di colore è una figura in impermeabile rosso che non dovrebbe essere lì. Una notte, un gruppo di adolescenti si intrufola per giocare a nascondino. Solo alcuni di loro riescono a uscirne vivi. Kijsada Paradise, il successo horror thailandese del regista Phontharis Chotkijsadarsopon, è arrivato su Netflix l'11 novembre 2026, dopo una fortunata distribuzione cinematografica in Thailandia durante l'estate. Si tratta di una ghost story degna di Stephen King che si preoccupa più del senso di colpa e dell'amicizia che dei jump scare facili, e sebbene prenda il suo tempo e perda un po' di fuoco nel finale, la sua ambientazione infestata rappresenta una delle location horror più memorabili dell'anno.

Un luogo costruito per urla di gioia, ora svuotato di ogni singola risata: questo è una casa infestata con scivoli d'acqua. Ma cosa rende questo film diverso dalla massa dei thriller soprannaturali che affollano le piattaforme streaming? La storia ruota attorno a Taek, il leader spavaldo di un gruppo di amici di scuola, interpretato dall'attore thailandese Nattawat Jirochtikul, noto ai fan come Fourth. È sua l'idea di giocare a nascondino a Kijsada Paradise, il parco acquatico abbandonato di cui ogni ragazzino del posto ha sentito parlare con terrore. Ai margini del gruppo c'è Jod, un ragazzo vulnerabile e gentile interpretato con autentica tenerezza da Jaturawit Cheawprasit. Quando Jod sparisce durante il gioco, gli amici prendono una decisione che li perseguiterà per anni.

Alla fine devono tornare, e questa volta è qualcosa che indossa il volto di Jod a venirli a cercare. Questa premessa, l'idea che il vero horror non sia ciò che li aspetta ma ciò che gli amici hanno fatto, conferisce al film una rilevanza che lo solleva al di sopra di un semplice inseguimento da parte di un mostro. Cheawprasit è la rivelazione del cast: dona a Jod una fragilità credibile e una vita interiore autentica, e il suo legame con l'amico interpretato da Yongsin Wongpanitnont produce le scene più toccanti del film. Jirochtikul, conosciuto principalmente per ruoli romantici più leggeri, convince nei panni di un adolescente la cui arroganza si trasforma lentamente in paura pura. Ma la vera star del film è la location stessa. I parchi acquatici sono progettati per il rumore, le folle e il sole, quindi vederne uno vuoto, buio e in decomposizione risulta profondamente inquietante.

Il design di produzione è eccellente: tunnel viscidi, piastrelle rotte, torri arrugginite e piscine asciutte diventano un labirinto dove qualsiasi cosa potrebbe nascondersi. Le scene ambientate sopra e dentro gli scivoli giganti, che mescolano set pratici con effetti digitali, rappresentano i momenti più emozionanti del film, e la figura nell'impermeabile rosso è un'immagine semplice ma folgorante. Phontharis ha costruito la sua reputazione con le popolarissime commedie horror della serie Pee Nak, e il suo gusto per la commedia è ancora presente qui. Le battute tra gli amici e alcune gag più marcate dei personaggi di supporto allentano la tensione. A volte funziona come sollievo gradito, altre volte prosciuga il terrore proprio mentre sta crescendo.

Sotto gli spaventi c'è un sentimento autentico, un cast che funziona bene insieme e un'ambientazione che non dimenticherete tanto facilmente. Per chiunque apprezzi l'horror asiatico, questa è una scelta giusta per una serata buia. Kijsada Paradise trasforma un parco acquatico abbandonato in un palcoscenico straordinariamente inquietante per una ghost story sul senso di colpa e l'amicizia. La sua ambientazione e il suo cuore lo rendono degno di essere visto. Un film che dimostra come i luoghi costruiti per la felicità possano diventare, una volta abbandonati, i contenitori perfetti per i nostri peggiori incubi.

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