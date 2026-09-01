Su Prime Video, il cult francese anni '90 più attuale che mai (lodato anche da Cillian Murphy)

Pubblicazione: 01 settembre alle 17:00

Non capita spesso che un attore del calibro di Cillian Murphy si sbilanci pubblicamente per elogiare un'opera cinematografica. Eppure, quando Letterboxd gli ha chiesto di parlare dei suoi film preferiti, l'attore irlandese non ha esitato a definire La Haine - L'odio, disponibile su Prime Video, un autentico capolavoro. Un classico francese del 1995 che, a distanza di tre decenni, continua a risuonare con una potenza raramente vista nel panorama cinematografico contemporaneo. La Haine, diretto da Mathieu Kassovitz, è un crime thriller in bianco e nero che segue ventiquattro ore nella vita di tre amici in un quartiere popolare parigino. Vinz, interpretato da Vincent Cassel, Hubert e Saïd incarnano le contraddizioni, le frustrazioni e la rabbia di un'intera generazione abbandonata ai margini della società. Il titolo stesso deriva da una battuta del personaggio di Hubert Koundé: "La haine attire la haine", l'odio genera odio. Una frase che racchiude l'essenza di un'opera costruita attorno ai temi della disuguaglianza sistemica, della brutalità poliziesca e della rivolta sociale.





Murphy ha definito il film come qualcosa che "semplicemente non è invecchiato", sottolineando come continui a parlare di ciò che accade nella Francia contemporanea. E ha ragione.. Le rivolte delle banlieue, le tensioni razziali, il divario crescente tra centro e periferia: tutto ciò che Kassovitz raccontava negli anni Novanta non solo persiste, ma in molti casi si è intensificato.. L'attore irlandese ha sempre gravitato verso ruoli complessi che esplorano lotte economiche, politiche e sociali. Personaggi plasmati dalle dure realtà della vita moderna, come la donna transgender protagonista di Breakfast on Pluto di Neil Jordan, o il suo recente ruolo in Small Things Like These, che affronta lo scandalo delle lavanderie Magdalene in Irlanda.Non sorprende quindi che Murphy identifichi in La Haine un punto di riferimento.. Sono scelte che rivelano un artista profondamente consapevole del potere politico del cinema, qualcuno che non si accontenta di intrattenere ma vuole provocare, stimolare, far riflettere.. Il Vinz del film è un personaggio esplosivo, ambiguo, pericolosamente affascinante nella sua rabbia esistenziale. Proprio il tipo di figura complessa che Murphy ha saputo incarnare con maestria nel corso della sua carriera, evitando sempre la semplificazione e cercando invece di restituire l'umanità contraddittoria dei suoi personaggi.

Il film di Kassovitz rappresenta quel tipo di cinema che non cerca compromessi, che non addolcisce la pillola per renderla più digeribile a un pubblico mainstream. È crudo, diretto, disturbante nella sua onestà. Racconta storie di vite ai margini con uno sguardo che non concede sconti né giudizi moralistici facili. È un'opera che richiede al pubblico di confrontarsi con realtà scomode, di guardare in faccia le conseguenze dell'esclusione sociale e del razzismo sistemico. Questa intransigenza artistica, questa volontà di utilizzare il cinema come strumento di analisi sociale, è esattamente ciò che Murphy sembra ricercare nelle sue scelte professionali. Ogni suo personaggio porta con sé implicazioni politiche, solleva domande sul mondo in cui viviamo, ci costringe a riflettere su temi che preferiremmo ignorare.



