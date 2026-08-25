Su Prime Video, il film in cui sette guerrieri giapponesi hanno riscritto per sempre le regole del cinema
Il film di Kurosawa del 1954 che ha influenzato Ocean's Eleven e I magnifici sette. L'analisi del capolavoro che ha cambiato il cinema.
A volte la storia del cinema si nasconde nei dettagli più insospettabili. All'inizio degli anni Cinquanta, mentre il produttore Sojiro Motoki scartabellava documenti polverosi sulla storia dei samurai per un progetto di Akira Kurosawa, si imbatté in qualcosa di straordinario: riferimenti a guerrieri senza padrone, i ronin, che nel Giappone del XVI secolo difendevano villaggi inermi dagli assalti dei predoni. Da quella scoperta nacque un film che avrebbe riscritto il DNA stesso della narrazione cinematografica. I sette samurai di Kurosawa, uscito nel 1954 e disponibile su Prime Video, non è semplicemente un classico giapponese da rispettare con reverenza museale. È un mito primordiale che continua a pulsare attraverso decenni di cinema, contaminando generi apparentemente lontanissimi: western, film di guerra, polizieschi, persino heist movie. La struttura che Kurosawa plasmò insieme ai co-sceneggiatori Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni è diventata un archetipo: un gruppo di mercenari ascetici, pragmatici ma non cinici, si riunisce per un'unica missione.
Un compito pericolosissimo, per una ricompensa irrisoria. Per tutto il resto del film, vediamo Kambei passarsi distrattamente le dita sul cranio rasato, come se non si riconoscesse. Questo gesto ripetuto è puro genio registico: Shimura e Kurosawa ci mostrano un uomo che sta accettando il proprio destino monastico. Questa sarà la sua ultima missione e, come un artista, vuole farne il suo capolavoro. Accanto a lui esplode la performance leggendaria di Toshiro Mifune nei panni di Kikuchiyo, il cannone impazzito della squadra. Aggressivo, istrionico, imprevedibile, Kikuchiyo è segretamente tormentato dalle proprie origini contadine, che cerca disperatamente di nascondere dietro una maschera di follia guerriera. Parte della sua interpretazione fu improvvisata, e si vede: Mifune infonde al personaggio un'energia quasi vulcanica. Kikuchiyo è l'unico samurai che confronta brutalmente i suoi compagni con le loro responsabilità nel creare il caos che terrorizza i villaggi.
Quando stringe tra le braccia un neonato orfano, il suo grido straziato squarcia il velo delle convenzioni samurai per rivelare il trauma di un'intera classe sociale. Il resto della banda è cesellato con altrettanta cura. C'è Katsushiro, il giovane ronin inesperto interpretato da Isao Kimura, che idolatra il glaciale Kyuzo (Seiji Miyaguchi) e si innamora di Shino, figlia di un contadino. Shichiroji, il braccio destro affidabile di Kambei, ha il fisico robusto di Daisuke Kato, a dimostrazione che la magrezza non è prerequisito per essere guerrieri. Minoru Chiaki è l'onesto Heihachi, mentre Yoshio Inaba interpreta il giocoso Gorobei, che dipinge lo stendardo della missione: sei cerchi per i samurai e un triangolo per l'irregolare Kikuchiyo. Anche i contadini hanno una loro dignità drammatica. Sono disperatamente impegnati in questa scommessa da tutto o niente, ma il più memorabile è Yohei, il cui volto – interpretato da Bokuzen Hidari – sembra congelato in una maschera permanente di terrore piagnucolante.
Il vigore glorioso del film esplode sullo schermo con un'esuberanza teatrale che oggi definiremmo barocca. L'energia di Kurosawa lampeggia come una lama estratta dal fodero. Ogni inquadratura sembra vibrare di un'urgenza narrativa che non conosce tempi morti. La regia non si limita a raccontare: orchestra, scolpisce, grida. I sette samurai non ha perso nemmeno un grammo della sua magia. Continua a essere il prototipo nascosto dietro innumerevoli film contemporanei, la matrice segreta che Hollywood continua a rielaborare senza mai eguagliare. Perché l'originale contiene qualcosa che le copie non riescono a catturare: quella miscela rara di rigore formale e passione selvaggia, di precisione geometrica e caos umano, che solo un maestro come Kurosawa poteva dominare.