Su Prime Video, il film in cui sette guerrieri giapponesi hanno riscritto per sempre le regole del cinema

Pubblicazione: 25 agosto alle 20:00

A volte la storia del cinema si nasconde nei dettagli più insospettabili. All'inizio degli anni Cinquanta, mentre il produttore Sojiro Motoki scartabellava documenti polverosi sulla storia dei samurai per un progetto di Akira Kurosawa, si imbatté in qualcosa di straordinario: riferimenti a guerrieri senza padrone, i ronin, che nel Giappone del XVI secolo difendevano villaggi inermi dagli assalti dei predoni. Da quella scoperta nacque un film che avrebbe riscritto il DNA stesso della narrazione cinematografica. I sette samurai di Kurosawa, uscito nel 1954 e disponibile su Prime Video, non è semplicemente un classico giapponese da rispettare con reverenza museale. È un mito primordiale che continua a pulsare attraverso decenni di cinema, contaminando generi apparentemente lontanissimi: western, film di guerra, polizieschi, persino heist movie. La struttura che Kurosawa plasmò insieme ai co-sceneggiatori Shinobu Hashimoto e Hideo Oguni è diventata un archetipo: un gruppo di mercenari ascetici, pragmatici ma non cinici, si riunisce per un'unica missione.

Vengono ingaggiati da civili disperati che non hanno nulla da offrire se non gratitudine. Eppure questi guerrieri professionisti riconoscono in questa causa persa una nobiltà capace di purificare la loro vocazione marziale come nient'altro potrebbe. Il cerchio dell'influenza è perfetto e quasi ironico.. I sette samurai venne infatti reimmaginato come I magnifici sette nel 1960, dando il via a una cascata di imitazioni: dai Dirty Dozen a Ocean's Eleven, fino agli odierni film corali di supereroi. Un dettaglio curioso: inizialmente erano sei samurai, ma Kurosawa, come Ingmar Bergman con Il settimo sigillo e Walt Disney con i suoi sette nani, intuì il potere totemico del numero sette. Al centro di questa squadra improvvisata c'è Kambei, interpretato da Takashi Shimura con una compostezza che nasconde abissi di esperienza.

Un compito pericolosissimo, per una ricompensa irrisoria. Per tutto il resto del film, vediamo Kambei passarsi distrattamente le dita sul cranio rasato, come se non si riconoscesse. Questo gesto ripetuto è puro genio registico: Shimura e Kurosawa ci mostrano un uomo che sta accettando il proprio destino monastico. Questa sarà la sua ultima missione e, come un artista, vuole farne il suo capolavoro. Accanto a lui esplode la performance leggendaria di Toshiro Mifune nei panni di Kikuchiyo, il cannone impazzito della squadra. Aggressivo, istrionico, imprevedibile, Kikuchiyo è segretamente tormentato dalle proprie origini contadine, che cerca disperatamente di nascondere dietro una maschera di follia guerriera. Parte della sua interpretazione fu improvvisata, e si vede: Mifune infonde al personaggio un'energia quasi vulcanica. Kikuchiyo è l'unico samurai che confronta brutalmente i suoi compagni con le loro responsabilità nel creare il caos che terrorizza i villaggi.

Quando stringe tra le braccia un neonato orfano, il suo grido straziato squarcia il velo delle convenzioni samurai per rivelare il trauma di un'intera classe sociale. Il resto della banda è cesellato con altrettanta cura. C'è Katsushiro, il giovane ronin inesperto interpretato da Isao Kimura, che idolatra il glaciale Kyuzo (Seiji Miyaguchi) e si innamora di Shino, figlia di un contadino. Shichiroji, il braccio destro affidabile di Kambei, ha il fisico robusto di Daisuke Kato, a dimostrazione che la magrezza non è prerequisito per essere guerrieri. Minoru Chiaki è l'onesto Heihachi, mentre Yoshio Inaba interpreta il giocoso Gorobei, che dipinge lo stendardo della missione: sei cerchi per i samurai e un triangolo per l'irregolare Kikuchiyo. Anche i contadini hanno una loro dignità drammatica. Sono disperatamente impegnati in questa scommessa da tutto o niente, ma il più memorabile è Yohei, il cui volto – interpretato da Bokuzen Hidari – sembra congelato in una maschera permanente di terrore piagnucolante.

La preparazione alla battaglia diventa quasi un film nel film.. Li istruiscono su come costruire difese, coordinare le forze, elaborare strategie. Kambei crea deliberatamente un punto debole nelle fortificazioni del villaggio, un varco che attirerà i banditi in una strozzatura dove i difensori avranno un vantaggio tattico simile a quello spartano alle Termopili.. Certo che avete paura, viene detto loro, ma anche il nemico ha paura di voi. E qui scatta una risatina. Ma è una bugia compassionevole. I banditi non hanno affatto paura. C'è un elemento che distingue I sette samurai dal western classico, ed è cruciale. Qui sono i banditi ad avere le armi da fuoco.. Il villaggio potrebbe essere un Alamo giapponese, ma stavolta i difensori sono tecnologicamente svantaggiati come i nativi americani. Questo ribaltamento conferisce alla resistenza del villaggio una dimensione ancora più epica e disperata.

Il vigore glorioso del film esplode sullo schermo con un'esuberanza teatrale che oggi definiremmo barocca. L'energia di Kurosawa lampeggia come una lama estratta dal fodero. Ogni inquadratura sembra vibrare di un'urgenza narrativa che non conosce tempi morti. La regia non si limita a raccontare: orchestra, scolpisce, grida. I sette samurai non ha perso nemmeno un grammo della sua magia. Continua a essere il prototipo nascosto dietro innumerevoli film contemporanei, la matrice segreta che Hollywood continua a rielaborare senza mai eguagliare. Perché l'originale contiene qualcosa che le copie non riescono a catturare: quella miscela rara di rigore formale e passione selvaggia, di precisione geometrica e caos umano, che solo un maestro come Kurosawa poteva dominare.