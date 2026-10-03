Su Prime Video, il film sportivo di Ron Howard in cui Daniel Brühl ha eclissato Chris Hemsworth

Pubblicazione: 03 ottobre alle 14:30

Quando Ron Howard ha deciso di portare sullo schermo la rivalità tra James Hunt e Niki Lauda, avrebbe potuto scegliere la strada più sicura. Limature qua e là, qualche scena tagliata, e Rush (disponibile su Prime Video) sarebbe diventato un prodotto appetibile per il pubblico generalista con un comodo rating PG-13. Invece il regista ha fatto una scelta diversa, più audace: mostrare la Formula 1 degli anni '70 per quello che era davvero. Un circo mortale dove, in media, due piloti perdevano la vita ogni stagione. Rush non si compiace della carneficina né trasforma gli incidenti in puro spettacolo. Ma non gira lo sguardo dall'altra parte. Le scene di gara catturano la velocità, l'adrenalina, la bellezza tecnica delle monoposto che sfrecciano sui circuiti, ma anche il pericolo concreto, tangibile, che accompagnava ogni singolo weekend di corsa. È un film Rated R che non ha paura di mostrare la realtà: le fiamme, i corpi estratti dalle lamiere, l'angoscia negli occhi di chi sa che salire in macchina può significare non scenderne più.





. Da una parte James Hunt, interpretato da Chris Hemsworth con quel mix di fascino ruvido e impulsività che lo ha reso celebre come Thor. Hunt è carisma puro: donnaiolo, bevitore, capace di sfidare la morte in pista con la stessa noncuranza con cui affronta una notte di eccessi. Dall'altra Niki Lauda, a cui Daniel Brühl presta volto e accento austriaco (a tratti un po' forzato, va detto, ma la performance compensa ampiamente).. Un ingegnere travestito da pilota, capace di smontare e rimontare un'auto da corsa per trovare quel decimo di secondo in più. Hunt è istinto, Lauda è calcolo. Hunt vive per il momento, Lauda pianifica ogni mossa. Eppure, ed è qui che Rush si eleva sopra il tipico biopic sportivo, il film non cade nella trappola del manicheismo. Non c'è un eroe e un antagonista.

Ci sono due uomini straordinari che, attraverso la competizione spietata, si spingono oltre i propri limiti e, in qualche modo contorto, si rispettano profondamente. Brühl ha il compito più difficile. Lauda, nella sua incarnazione cinematografica come nella vita reale, non è un uomo facile da amare. È brusco, egoista, capace di ferire chi gli sta accanto pur di raggiungere l'obiettivo. Eppure l'attore riesce a scavare sotto la superficie, a mostrare l'umanità e il genio che si nascondono dietro quella corazza di pragmatismo freddo. La sua evoluzione psicologica, soprattutto nella seconda metà del film, è il vero cuore pulsante di Rush. Hemsworth, dal canto suo, potrebbe sembrare meno impegnato. Il suo Hunt è più immediato, più accessibile emotivamente. Ma sarebbe ingeneroso liquidare la sua interpretazione come minore.

L'attore australiano cattura perfettamente lo spirito del pilota britannico: quella miscela di coraggio, autodistruttività e magnetismo che rendeva Hunt irresistibile dentro e fuori la pista. Non cerca di rubare la scena, lavora in tandem con Brühl per costruire una dinamica credibile. Dal punto di vista strutturale, il film non reinventa il genere biografico. Segue una traiettoria piuttosto classica: ascesa, cadute, rivalità crescente, climax emotivo. Alcuni dialoghi sono didascalici, con i personaggi che verbalizzano concetti su competizione, amicizia e rispetto in modo un po' troppo esplicito. Howard non sempre si fida dello spettatore e sente il bisogno di sottolineare i temi con evidenziatore. Ma quando il regista si concentra sull'azione o lascia che le immagini parlino da sole, Rush diventa qualcosa di speciale.



