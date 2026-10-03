Una bomba, una radio, 84 minuti di terrore, nel thriller italiano con Sergio Castellitto su Prime Video

Pubblicazione: 03 ottobre alle 15:00

Una voce al telefono può diventare l'arma più pericolosa. È questa l'intuizione alla base di Il talento del calabrone, thriller italiano del 2020, ora disponibile su Prime Video, diretto da Giacomo Cimini che trasforma una normale serata radiofonica in un incubo collettivo. Il film, con una durata compatta di 84 minuti, sfrutta la tensione claustrofobica e il tempo reale per costruire una storia che tiene lo spettatore inchiodato allo schermo. Al centro della vicenda c'è DJ Steph, interpretato da Lorenzo Richelmy, che conduce il suo popolare programma serale dalla sede milanese di Radio 105.

. Ma non è solo questo: l'uomo dichiara di aver piazzato una bomba su uno degli edifici vicini alla radio e minaccia di farne esplodere un'altra se non verranno ascoltate le sue richieste.. Il suo scopo emerge gradualmente, stratificato tra rabbia, disperazione e una lucidità inquietante. Dall'altra parte della barricata, il tenente colonnello Rosa Amedei, interpretata da Anna Foglietta, coordina le indagini tentando di identificare l'uomo e localizzare gli ordigni prima che sia troppo tardi.

Il cast italiano si completa con nomi come David Coco nel ruolo del capitano, Gianluca Gobbi come regista radiofonico, Guglielmo Favilla nei panni dell'autore, Cristina Marino come assistente del DJ e Marina Occhionero come redattrice. La sceneggiatura, firmata dallo stesso Cimini insieme a Lorenzo Collalti, lavora sulla pressione temporale e sull'impossibilità di fuga: la radio diventa una gabbia, gli studi un palcoscenico dove si consuma un dramma che coinvolge potenzialmente migliaia di persone.

Il talento del calabrone gioca con un archetipo narrativo collaudato: l'individuo che tiene in ostaggio una città attraverso la minaccia terroristica. Ma lo fa con una specificità tutta italiana, ambientando la vicenda in una Milano notturna e sfruttando il potere della radio, medium che mantiene un'intimità particolare con gli ascoltatori. La voce di Carlo diventa onnipresente, penetra nelle case, nelle automobili, negli spazi pubblici, trasformando un momento di intrattenimento in angoscia condivisa.





Il confronto a distanza tra Castellitto e Richelmy funziona proprio perché non si vedono mai: è un duello di voci, intenzioni, strategie. Uno cerca di capire, l'altro di essere compreso.ancora più assordante.