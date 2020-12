Nella nuova puntata delloè presente all’appello ancheche, dato l’argomento del video, ovvero i 40 anni di L. Nel corso del suo intervento, il regista ha parlato della scena del film che preferisce del leggendario film.

Taika Waititi ha spiegato che:

Il mio momento preferito di L’Impero colpisce ancora è quello su Dagobah, quando Luke cerca di tirare fuori dalla palude il suo X-Wing. Poi arriva Yoda che, con le sue tre piccole dita, lo tira fuori dall’acqua. E lo porta non solo sulla superficie, ma proprio fuori dall’acqua e Luke che dice a qual punto? “Non ci credo”. Quello, per me, è il momento migliore del film.Un momento che posso portare con me per tutta la vita.

Giusto ieri, la Lucasfilm ha diffuso online un dietro le quinte inedito di Star wars _ Episodio V: L’Impero colpisce ancora che mostra un assaggio delle riprese effettuate in Norvegia per le scene ambientate su Hoth, oltre che materiale d’archivio con Mark Hamill, Carrie Fisher, Harrison Ford, Anthony Daniels, Billy Dee Williams e George Lucas. Se ve lo siete persi, potete ammirarlo in questa pagina.

Quanto all’acclamato regista di JoJo Rabbit, Thor: Ragnaro e What we do in the shadows, sappiamo già da tempo che dirigerà un nuovo film di Star Wars di cui curerà anche la sceneggiatura insieme a insieme a Krysty Wilson-Cairns. La sceneggiatrice che collaborerà col premio Oscar Taika Waititi è autrice degli script di 1917 di Sam Mendes e Last Night in Soho di Edgar Wright e ha vinto il BAFTA Award for Outstanding British Film of the Year proprio per 1917.

Il franchise di Star Wars tornerà al cinema nel 2023 con Rogue Squadron, il film di Patty Jenkins che proporrà una storia originale influenzata dagli omonimo videogiochi e fumetti dedicati ai piloti degli X-Wing.

