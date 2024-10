The Beauty: Ryan Murphy svela i primi dettagli sulla serie con Evan Peters "incentrata sulla cultura Ozempic"

Pubblicazione: 02 ottobre alle 10:22

Negli ultimi 10 giorni hanno fatto il loro debutto, tra tv lineare e streaming, ben sei serie prodotte da Ryan Murphy. Quattro inedite (MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, American Sports Story: Aaron Hernandez, Grotesquerie e Doctor Odyssey) e due ritorni (9-1-1 e 9-1-1: Lone Star). Produttore prolifico se non inarresabile, Murphy sta già lavorando ai prossimi progetti, tra cui serie come The Beauty, American Love Story e All's Fair (quest'ultima inizierà le riprese in settimana e vede nel cast Glenn Close, Kim Kardashian, Naomi Watts, Sarah Paulson e Niecy Nash).

È qualcosa di completamente inedito per me, ovvero un medical drama fantascientifico incentrato su un nuovo virus che muta e viene trasmesso a livello sessuale, ed è ingrado di trasformarti nella versione assolutamente perfetta di te stesso. E la questione è: quanto oltre ti vuoi spingere per essere bello? Cosa sei disposto a sacrificare, e cos'è davvero importante per te? È una serie incentrata sulla cultura Ozempic [farmaco per il dimagrimento che sta spopolando negli Stati Uniti, ndt]. Una dose, e improvvisamente sarai più bello e ti sentirai migliore, e tutti i tuoi problemi svaniranno. Ma su cosa stai lavorando veramente? Che problemi avevi con te stesso per farti sentire la necessità di fare tutto questo? A volte è la salute, a volte è la vanità.

Ma èa destare la maggiore curiosità, dopo che il produttore ha svelato i primi dettagli in un profilo su Variety. La serie vede tra i protagonisti Evan Peters e Jeremy Pope, oltre ad Anthony Ramos e Ashton Kutcher, e promette di essere colossale a livello produttivo:

Ad aggiudicarsi The Beauty è stato il canale televisivo FX, con cui Murphy ha un contratto di prelazione: ciò significa che da noi arriverà su Disney+. La serie è basata su un fumetto del 2016 pubblicato da Image Comics, così descritto nella sinossi:

Immagina una malattia sessualmente trasmissibile che rende chi ne è infetto più attraente... una malattia che la gente desidera. Questa malattia esiste davvero, e si chiama Beauty. Due anni dopo la sua comparsa, oltre la metà della popolazione americana è infetta. Ora, sembra che le conseguenze negative siano molto peggiori di quanto chiunque avesse immaginato. I detective Vaughn e Foster si trovano in prima linea nella battaglia contro la Beauty, coinvolti in una cospirazione di cui non erano nemmeno a conoscenza.

La prima stagione sarà composta da 11 episodi e sarà co-creata, scritta e prodotta da Murphy e Matt Hodgson.