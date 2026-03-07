The Boys 5: il trailer scatena la perplessità del pubblico sull'identità dell'attore che interpreta Ryan

Pubblicazione: 07 marzo alle 10:00

Il trailer della quinta e ultima stagione di The Boys ha scatenato un'ondata di domande tra i fan della serie Amazon Prime Video. Tra i volti familiari che tornano sullo schermo, uno in particolare ha lasciato molti spettatori perplessi: Ryan, il figlio di Homelander e Becca, appare visivamente trasformato, tanto da sembrare interpretato da un attore completamente diverso. Ma è davvero così?



La risposta è no. Ryan è ancora interpretato da Cameron Crovetti, lo stesso giovane attore che ha dato vita al personaggio nelle precedenti tre stagioni. La trasformazione che vediamo nel trailer è semplicemente il risultato naturale della crescita: sono passati due anni dall'ultima volta che abbiamo visto Ryan sullo schermo, e in quel lasso di tempo Crovetti è cresciuto da ragazzino a giovane uomo. Un cambiamento così drastico da essere quasi irriconoscibile.



Non sarebbe la prima volta che il personaggio di Ryan cambia volto, del resto. Quando Becca riappare nel finale della prima stagione, nell'episodio "You Found Me", scopriamo che è viva e sta crescendo suo figlio in una località segreta controllata da Vought. Quel Ryan, però, era interpretato da Parker Corno, sostituito poi da Crovetti a partire dalla seconda stagione. Un cambio di casting abbastanza comune nelle produzioni televisive quando si tratta di personaggi giovani che attraversano diverse fasi di crescita.





Ma c'è un terzo attore coinvolto nella rappresentazione di Ryan, anche se il suo contributo è rimasto nell'ombra. Si tratta di Nicholas Crovetti, il fratello gemello di Cameron. I due hanno già recitato insieme in Big Little Lies nei ruoli di Josh e Max Wright, ma in The Boys il ruolo di Nicholas è stato molto più limitato e tecnico. Durante le riprese della seconda stagione Homelander spinge Ryan giù da un tetto in uno dei suoi bizzarri tentativi di insegnargli a usare i suoi poteri. Cameron stava girando un'altra scena in quel momento, così Nicholas si è offerto volontario come controfigura per lo stunt, permettendo alla produzione di catturare le immagini CGI necessarie per poi sovrapporre digitalmente il volto di Cameron.



Ryan non è semplicemente un personaggio secondario nella mitologia di The Boys. Fin dalla sua introduzione, rappresenta il cuore simbolico della battaglia tra due visioni del mondo. È figlio biologico di Homelander, l'uomo più potente e pericoloso del pianeta, ma anche figlio adottivo di Butcher, l'uomo che ha dedicato la sua vita a distruggere i Supe. Ogni stagione ci ha mostrato Ryan dibattersi tra queste due influenze, ciascuna delle quali porta con sé eredità complesse e contraddittorie.



Da Homelander ha ereditato poteri straordinari e una visione rigida secondo cui può fare del bene se gli viene permesso di comandare. Ma gli manca l'infanzia traumatica del padre, l'abuso sistematico perpetrato da Vought nei suoi laboratori. Da Butcher ha invece assorbito l'umanità, la capacità di provare ememoria e compassione, ma senza la rabbia cieca e il disperato bisogno di vendetta che consuma il suo mentore.



Questa dualità rende Ryan uno dei personaggi più imprevedibili della serie. Potrebbe pendere da entrambi i lati, e la scelta che farà potrebbe determinare non solo il suo destino personale, ma l'esito finale dell'intera guerra tra Vought, i Sette e i The Boys. Ogni stagione ha alzato la posta in gioco, mostrando Ryan sempre più consapevole dei suoi poteri e sempre più tormentato dalle lealtà divise.



Il trailer della quinta stagione offre un indizio intrigante su dove potrebbe pendere la bilancia. Ryan appare proprio mentre Homelander pronuncia la parola "traditori", un montaggio che suggerisce una possibile alleanza con Butcher contro il padre biologico. Ma in una serie costruita su colpi di scena, tradimenti e sovvertimenti delle aspettative, qualsiasi predizione è rischiosa. La regia di The Boys ha dimostrato ripetutamente di saper ribaltare le certezze degli spettatori.



Cameron Crovetti, ora cresciuto, dovrà portare Ryan attraverso la fase più cruciale del suo arco narrativo. Non più bambino manipolabile né adolescente confuso, ma giovane adulto capace di scelte definitive. La sua interpretazione sarà fondamentale per dare credibilità a questa evoluzione, e dal trailer sembra che l'attore abbia non solo l'età fisica per il ruolo, ma anche la maturità interpretativa necessaria.



La quinta stagione di The Boys segnerà la conclusione di una delle serie più provocatorie e politicamente incisive degli ultimi anni. In questo contesto, Ryan non è solo un personaggio: è la domanda centrale che la serie pone da sempre. Cosa succederebbe se un bambino con poteri divini fosse cresciuto con amore invece che con abusi? Può la bontà resistere alla tentazione del potere assoluto? E quando arriva il momento di scegliere tra due padri imperfetti, quale versione di te stesso decidi di diventare?



Le risposte arriveranno presto, e Cameron Crovetti, cresciuto insieme al suo personaggio attraverso quattro stagioni intense, sarà al centro di tutto. Irriconoscibile fisicamente, ma sempre lo stesso attore che ci ha accompagnato in questo viaggio oscuro e sorprendente.