The Boys 5, Jared Padalecki rompe finalmente il silenzio sul suo ruolo: "Avevo paura di parlarne"

Pubblicazione: 13 aprile alle 11:11

Dopo mesi di speculazioni e silenzi imposti dalla produzione, Jared Padalecki ha finalmente confermato quale personaggio interpreterà nella quinta e ultima stagione di The Boys. Durante un panel al FACTS Convention in Belgio, insieme a sua moglie Genevieve, l'attore ha risposto a una domanda diretta di un fan che chiedeva conferma dei rumor: sì, Padalecki è Mister Marathon.



La rivelazione è arrivata con un misto di sollievo e ironia. "Posso finalmente dirlo. Abbiamo girato un anno fa, nell'aprile del 2025, e sono stato terrorizzato all'idea di dire qualcosa perché pensavo 'Jeff Bezos manderà una squadra SWAT a prendermi o qualcosa del genere'. Ok, sì, sono Mister Marathon", ha dichiarato l'attore tra le risate del pubblico. Una confessione che testimonia quanto Amazon e la produzione della serie tengano stretti i segreti di una stagione attesissima.



Il nome di Mister Marathon non è nuovo per chi segue The Boys con attenzione. Il personaggio è stato citato più volte nelle stagioni precedenti come un supe e ex membro dei Sette, il gruppo di supereroi più potente e corrotto dell'universo creato da Eric Kripke. Prima che Reggie Franklin, meglio conosciuto come A-Train, diventasse il velocista ufficiale della squadra e si guadagnasse il titolo di "uomo più veloce del mondo", quel ruolo apparteneva proprio a Mister Marathon.



Nella seconda stagione, Ashley Barrett rivela ad A-Train che è riuscito a restare nei Sette quattro anni in più rispetto al suo predecessore, un dettaglio che suggerisce una carriera interrotta prematuramente. A un certo punto era stata anche pianificata una gara tra i due velocisti, ma l'evento venne annullato per ragioni mai chiarite. Tutti indizi sparsi che ora trovano un volto, quello di Padalecki, e la promessa di risposte concrete.



La scelta di introdurre Mister Marathon nella serie rappresenta anche un distacco interessante dal materiale originale dei fumetti. Nei fumetti scritti da Garth Ennis, Mister Marathon viene ucciso accidentalmente da Patriota durante una missione legata agli eventi dell'11 settembre. La serie Prime Video, invece, ha preso una strada diversa, lasciando il personaggio vivo e presumibilmente in pensione, pronto per tornare sulla scena in un momento cruciale.



L'indole poco raccomandabile di Mister Marathon era già stata accennata nella seconda stagione, quando Fiaccola menzionava di aver portato ragazze minorenni nella Vought Tower insieme proprio a lui. Un dettaglio che conferma come il personaggio non sia certo un esempio di virtù, perfettamente in linea con il cinismo corrosivo che permea tutto l'universo narrativo di The Boys.